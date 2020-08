Joven de comunidad rural pone ejemplo en ITD

Desde la comunidad Dr. Castillo del Valle, ubicada a media hora de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, salieron las mejores respuestas del examen de admisión que, por primera vez, aplicó el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) de manera virtual.

Se trata de una localidad rural de unos 700 habitantes donde no todos tienen servicios básicos, energía eléctrica y mucho menos internet.

Es en este lugar desde el que presentó su examen Marisol, quien logró 1,276 puntos en el examen Ceneval para ingresar al Tecnológico, posicionándose como la mejor.

No es común que las mujeres logren el mejor puntaje en esta prueba (se tiene registro de dos en los últimos tres años) ya que se trata de una institución en la que la mayoría son hombres.

Marisol es egresada del CBTA 173, plantel al que se trasladaba en autobús ya que en su comunidad no hay preparatoria, por lo que tenía que viajar todos los días a Nuevo Ideal.

Pero los contratiempos por no tener una escuela cerca de su casa no fueron obstáculo; por el contrario, logró superarlos y salió de bachillerato con un promedio 10..

No estuvo exenta de sentir nervios y estrés durante el examen de admisión, pero al ir avanzando y notar que las preguntas se le hacían muy familiares, se empezó a relajar. No fue un examen "facilísimo" pero, por la preparación que tuvo, pudo responder bien la mayoría de los reactivos.

Ahora está lista para empezar a estudiar Arquitectura, carrera que eligió porque permite a las personas expresarse y explotar su capacidad creativa.

Y, aunque las clases en el Tecno por ahora van a ser virtuales por la pandemia de COVID-19, sabe que pronto tendrá que dejar su comunidad para poder seguir con sus estudios, cuando inicien las clases presenciales. La idea le da un poco de nostalgia pero está consciente de que en la vida se deben superar los miedos para poder avanzar.

En su comunidad falla mucho el internet por lo que la mamá de Marisol tuvo que contratar un servicio especial para que su hija pudiera presentar su examen, pero el temor a que se fuera la conexión siempre estuvo presente.

"Eso era lo que más me preocupaba de hacer el examen en línea, hay factores que yo no puedo controlar y me estresaba pensar que se podía ir la luz o el internet y que me podría quedar a medias en mi examen", comparte. Su madre le ha dado la confianza que se requiere para que los hijos puedan lograr sus metas.