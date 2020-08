Lewis Hamilton continúa con su dominio

Lewis Hamilton lideró de punta a punta el domingo en el Gran Premio de Bélgica para obtener la victoria número 89 de su carrera, y quedó a dos de igualar el récord de Michael Schumacher en la Fórmula Uno.

El campeón mundial no encontró sobresaltos al largar en la "pole". Superó por ocho segundos a Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, y aventajó por 15 al Red Bull de Max Verstappen.

Todo es fabuloso para Hamilton, pero el inglés entiende que los aficionados de la F1 podría estar aburriéndose un poco.

"Ustedes saben que soy alguien que no comete muchos errores. Me imagino que no fue la (carrera) más emocionante", dijo Hamilton. "Desde luego que me gustaría una competencia reñida., neumático con neumático. Ojalá podamos tener más competencia en las próximas carreras".

Lo único que se le escapó fue el punto extra por la vuelta más rápida, que lo tenía hasta que Daniel Ricciardo de Renault se lo arrebató en la última vuelta para quedar cuarto.

La quinta victoria de Hamilton en las siete carreras que se han disputado esta temporada le permitió ensanchar a 47 puntos la diferencia sobre Verstappen en el campeonato, con Bottas más rezagado en el tercero sitio.

Hamilton marcha a paso redoblado para conquistar su séptimo título mundial e igualar el récord de Schumacher.

El mexicano Sergio Pérez, quien quedó décimo para embolsarse un punto, cree que deberían "revisar la estrategia".

"Checo", que había arrancado con gomas blandas no entró a cambiar neumáticos, como hizo la mayoría de los pilotos, tras la entrada en pista del coche de seguridad, que entró en la undécima de las 44 vueltas que se dieron. El mexicano paró cuatro giros después de relanzarse la carrera, descendió al fondo de la parrilla y pudo remontar hasta la zona de puntos, pero se tuvo que conformar con el décimo puesto.

"Es importante que salgamos de aquí y revisemos la estrategia, aunque no creo que tuviese una influencia demasiado grande en el desenlace de la carrera", opinó el piloto.

"Tenemos que asegurarnos de que volveremos más fuertes el próximo fin de semana en Monza", opinó Pérez.