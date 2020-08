Proyecto de agua 'deja fuera' a ejidatarios laguneros

El gran ausente en la presentación del plan de Agua Saludable para La Laguna, en el marco de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la región, fue el sector social, que cuenta con la mayoría de los derechos de agua para el riego.

Elizabeth Ramírez Estrada, integrante del Frente Campesino en Defensa del Agua y de la Tierra, señaló que, durante la gira del presidente, acudieron con lonas para evidenciar la postura que tienen frente a la potabilizadora y el acueducto de la presa Francisco Zarco, aunque debido al fuerte dispositivo de seguridad resultó imposible que se acercaran al mandatario.

"En el evento hubo autoridades, hubo empresarios y no hubo nada del sector social, no hubo ningún representante, no nos tomaron en cuenta, la lona principal que llevamos decía: ¿dónde quedó la consulta del sector social respecto a los derechos de agua? Vamos a insistir en esto, estamos nosotros en trabajo de resistencia para que se contemple en el proyecto el evitar el abatimiento de los mantos acuíferos, porque ahorita se contempla que se sigan sobreexplotando", comentó.

Dijo que tendrán una reunión con Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien llegó a algunos compromisos con los ejidatarios de la Comarca Lagunera hace cerca de un mes.

Ramírez Estrada insistió en la necesidad de que se cuente con una visión integral en el proyecto de la potabilizadora respecto a la restauración y el balance del acuífero principal para lograr abatir el problema de hidroarsenicismo que prevalece en los pozos de la región.

"El agua de la presa no es eterna, enfrentamos ciclos de sequía, entonces ¿cómo va a alcanzar el agua para el consumo humano y para el riego?", comentó. Con el subsecretario de Sader, se abordará también el tema de la soberanía alimentaria, por el riesgo que ven los ejidatarios de perder la oportunidad de sembrar en el ciclo agrícola de la región si se les retira de su derecho de agua para el riego.

En el Distrito de Riego 017 son 35 mil usuarios en los módulos distribuidos por la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se requieren 200 millones de metros cúbicos de agua de la presa Francisco Zarco para dotar de agua a los habitantes de la región.

En la visita del presidente se hizo el anuncio de la propuesta de Agua Saludable para La Laguna, que se espera cuente con proyecto ejecutivo para finales del presente año.