Analizan reactivar el Cereso de San Pedro

La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila aseguró que debido a que el número de carpetas de indagación por el delito de narcomenudeo en la entidad es alto, el número de internos en los penales podría ir a la alza, por lo que ya se plantea como proyecto echar a andar el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) en Monclova, así como el penal estatal en San Pedro de las Colonias.

De acuerdo a Sonia Villarreal, titular de la dependencia, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ya ha hecho la gestión del penal de Monclova al Gobierno Federal.

"Si escucharon las noticias, salió que en Coahuila uno de sus principales delitos es el narcomenudeo y eso algo que se está trabajando, pues ayuda a que se evite otros problemas como violencia familiar o algún otro y poder crear inteligencia", dijo.

No obstante, resaltó que lo anterior también puede dar pie al incremento de internos por este delito en los cinco penales estatales.

"Esto también trae otra consecuencia que es la sobrepoblación en centros penitenciarios; hasta ahorita no tenemos ninguno que esté sobre poblado, pero eso no significa que no vaya tener esta tendencia a la alza, por lo que se gestionó el Cefereso en la zona centro", indicó.

Recordó que tiempo atrás éste perteneció al Estado, no obstante, se donó a la Federación, sin embargo, debido a que no se ha sido usado, se ha solicitado para que se reactive.

"Este como el de San Pedro de las Colonias, sería un buen proyecto para echar andar que fuera de mujeres y el otro que se pudiera donar a Coahuila", expuso.

Resaltó que en Coahuila hay alrededor de 2 mil 700 internos repartidos en los cinco penales, de los cuales dos son de mujeres.

Indicó que fue hace unos meses que el penal varonil de Piedras Negras se vio casi al límite de su población, por lo cual se hizo el traslado de reos al municipio de Torreón.

"Pero también en respeto a los derechos humanos, nosotros debemos trabajar para poder tener a las personas privadas de su libertad cerca de sus familiares para que les sea más accesible la visita", manifestó.

Recientemente, la La Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó que alto número de indagaciones por narcomenudeo se ha convertido en la clave para dar con responsables de homicidios en Coahuila.

Se explicó que las carpetas se judicializan y se indagan de acuerdo al modus operandi, lo que permite continuar con la indagación, pues de otra manera, como en años anteriores, no se investigaban los delitos de narcomenudeo.