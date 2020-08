Hay discrepancias en cifras de personas desaparecidas

El grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), reconoció que hay discrepancias entre los datos estadísticos de personas desaparecidas y no localizadas que presenta la plataforma nacional y las entidades federativas como Coahuila y Durango.

"Es increíble que no se tenga una base real o actualizada de lo que realmente tienen con personas desaparecidas, ningún estado, ¿eh?, ningún estado, no somos la excepción, pero también es terrible saber cuántos cuerpos hay en fosas comunes, en Semefos (Servicios Médicos Forenses) que no son identificados", señaló ayer Silvia Ortiz, representante del colectivo.

Por el lado de Coahuila, se tiene un registro histórico de 3 mil 130 personas desaparecidas y no localizadas reportadas desde el 15 de marzo de 1964 a la fecha.

De estos casos, el 75.40% es hombre, el 24.54% es mujer y el 0.06% está catalogado como "indeterminado".

Torreón es el municipio de Coahuila con más casos de personas desaparecidas y no localizadas, con 743 hombres y 218 mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en su versión pública.

En Durango

En esta misma base de datos, el estado de Durango solo contabiliza 473 personas desaparecidas y no localizadas en el mismo periodo.

El 83.30% es hombre y el 16.70% es mujere.

La capital es el municipio con mayor incidencia con 384 personas (319 hombres y 65 mujeres), seguida de Gómez Palacio, con 22 casos (19 hombres y 3 mujeres).

Ortiz dijo que la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), aún no tiene una cifra real actualizada sobre el registro de personas desaparecidas y no localizadas.

Mencionó que en un inicio, cuando las autoridades de esta entidad presentaron los datos estadísticos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ellos comentaban que nada más había registrados 25 casos, contra 50 que se tienen contabilizados en el grupo Vida.

"Y en Gómez Palacio nada más presentaban 5, es una aberración que el estado de Durango todavía no tenga una cifra real" apuntó.

Fecha

Ayer, familiares de personas desaparecidas y no localizadas conmemoraron el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que constituye un aporte a la concientización ciudadana.