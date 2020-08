Ludwika Paleta es criticada por quejarse de trabajadores de Starbucks

En su mensaje Ludwika criticó la impuntualidad de los trabajadores al asegurar que el lugar abre a las 8 am y a las 8:20 no había señales de apertura.

"Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre 8 am, sabrán qué a las 8:20 está cerrado y no hay nadie? Los empleados ni sus luces...", escribió.

Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre 8 am, sabrán qué a las 8:20 está cerrado y no hay nadie? Los empleados ni sus luces...

Rápidamente algunos de sus seguidores comenzaron a criticar su acto en respuesta a su tuit.

Más tarde respondió a los mensajes de crítica que recibió y aclaró que no se trataba de café sino de la impuntualidad de los trabajadores, pues ella como actriz si llega tarde a cualquier cita de trabajo le llamarían la atención.

Mucha agresividad en Twitter, como siempre. No sorprende. Pero.. si yo no llego a mi trabajo puntual , me llaman la atención, como a todos. Claro que puedo conseguir un en otro lado. Ese no era el tema. Saludos