Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) conmemoró este domingo en Torreón el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que constituye un aporte a la concientización ciudadana sobre las desapariciones forzadas de personas, particularmente de Coahuila y Durango.

“Un día como hoy no debe existir, un día como hoy en cada una de las casas de estas familias estaríamos viendo la tele y esperando ver que almorzar. Un día como hoy, nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres o madres deberían estar en casa, pero no, no es así.

Estamos aquí por culpa de un Estado fallido, por culpa de una autoridad incapaz, por culpa de un testigo omiso, por culpa de todos nosotros, sí, por de todos nosotros por no exigir un gobierno que nos debió cuidar y nos cuide, pues aún sigue desapareciendo y muriendo gente, por permitir la impunidad, la corrupción”, expresó la presidenta del colectivo, Silvia Ortíz.

Dijo que desde 1964, 73 mil 201 familias están en agonía, tienen una silla vacía en casa y un dolor en alma tras la desaparición de sus seres queridos. “Los queremos de regreso en casa y no queremos ni un desaparecido más. Hoy, exigimos búsquedas en vida, abran los reclusorios, abran los psiquiátricos, abran los bares, abran cada espacio que nos lleve a encontrar a los nuestros”.

En el Memorial de las Personas Desaparecidas de la Alameda Zaragoza de Torreón donde esta mañana se colocaron fotografías de las personas de Coahuila y Durango que han desaparecido, el Grupo Vida exigió un mecanismo extraordinario forense pues hoy en día existen más de 32 mil no nombres, personas sin identificar por lo que es urgente saber quiénes son. “Los queremos de vuelta a casa a cada uno de ellos. Ni uno más, ni un día más. ¿Y por qué los buscamos?, porque los amamos. ¡Justicia!”.

Por el lado de Coahuila, se tiene un registro histórico de 3 mil 130 personas desaparecidas y no localizadas reportadas desde el 15 de marzo de 1964 a la fecha. De estos casos, el 75.40% son hombres, el 24.54% son mujeres y el 0.06% está catalogado como “indeterminado”. Torreón es el municipio de Coahuila con más casos de personas desaparecidas y no localizadas con 743 hombres y 218 mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en su versión pública.

En esta misma base de datos, el estado de Durango sólo contabiliza a 473 personas desaparecidas y no localizadas en el mismo periodo. El 83.30% son hombres y el 16.70% son mujeres. La capital es el municipio con mayor incidencia 384 personas (319 hombres y 65 mujeres) seguido de Gómez Palacio con 22 casos (19 hombres y 3 mujeres).

Al respecto, Silvia Ortíz señaló que la Fiscalía General del Estado de Durango aún no tiene una cifra real actualizada sobre el registro de personas desaparecidas y no localizadas. Mencionó que en un inicio, cuando las autoridades de esta entidad presentaron los datos estadísticos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ellos comentaban que nada más había registros 25 casos contra 50 que se tienen contabilizados en el Grupo Vida. “Y en Gómez Palacio nada más presentaban 5, es una aberración que el estado de Durango todavía no tenga una cifra real”, apuntó.

La presidenta del Grupo Vida reconoció que aún se mantienen discrepancias entre los datos estadísticos que presentan la plataforma nacional y las entidades federativas. “Es increíble que no se tenga una base real o actualizada de lo que realmente tienen con personas desaparecidas, ningún estado, no somos la excepción, pero también es terrible saber cuántos cuerpos hay en fosas comunes, en Semefos que no son identificados”.

REALIZAN MISA

En el Memorial, se dieron cita este domingo familiares de personas desaparecidas de ambas entidades. Las fotografías de Wendy J. Salas Espino; Juan Ángel Reyna Sandate, David Herrera Cázares; Luz Alejandra Martínez Delgado; Claudio Armando López Tavarez; Édgar M. Torres y una gran cantidad de personas que desaparecieron en diferentes años fueron colgadas a los alrededores de este lugar. Madres, padres, esposas, hijos e hijas estuvieron presentes en una eucaristía que se ofreció a las 11:00 horas. Muchas personas no pudieron contener el llanto pues expresaron que "no podemos estar tranquilos porque falta alguien en la casa, porque falta alguien en la casa y nosotros no vamos a estar a gusto hasta que regresen, ¿cómo?, como sea pero los queremos de vuelta en casa y los queremos ya, y le exigimos al gobierno que nos regrese a los nuestros". "Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están. Hijo, escucha, tu madre está lucha. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!. Este día no debería de existir", gritaron las familias.