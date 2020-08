Bronco tiene historias inolvidables con Torreón

La Comarca Lagunera ha formado parte de la historia de muchos artistas y eso lo saben bien los integrantes de Bronco, así que cuando termine la contingencia esperan regresar lo más pronto posible para cantar en esta ciudad sus éxitos.

“Con Torreón hemos escrito historias muy importantes, de esas que no se olvidan. Recuerdo una vez que nos presentamos allá, muchas personas se quedaron fuera del show y tumbaron una barda con tal de entrar”, comentó Lupe Esparza en entrevista con El Siglo de Torreón.

Lupe y sus hijos René y José Adán, platicaron vía zoom de su cercanía con los laguneros a quienes invitaron a acceder este domingo a un concierto en línea que tendrán bajo el concepto denominado Irrepetible, que ya han experimentado bandas como Moenia.

“Gente de La Laguna, les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han brindado. Esta pandemia nos está volviendo locos, así que hay que levantarnos y echarle ganas, es por eso que les vamos a ofrecer este espectáculo vía streaming que nos permitirá, de nueva cuenta, estar cerca de ustedes”, señaló Lupe.

Esparza externó que jamás imaginó vivir un concierto de esa naturaleza ya que lo que hace especial a una presentación masiva es escuchar y ver los gritos y los aplausos de los asistentes, “sentir esa adrenalina es muy especial”.

“Estamos seguros que esas experiencias regresarán, pero por ahora nos estamos adaptando a esta normalidad que tiene la ventaja de que se podrán conectar personas de todo México y otros países. Entren a nuestras redes sociales y ahí encontrarán los enlaces para poder conseguir sus boletos virtuales”, comentó el cantante.

José Adán informó que además del show, que comenzará a las 8:30 de la noche, realizarán convivencias en línea con sus seguidores. Agregó que ya tienen listo el repertorio que ofrecerán.

“Junto con nuestros éxitos y canciones nuevas, les comento que les ofreceremos una gran producción de iluminación, escenografía y audio. Haremos un repaso de nuestra historia musical y además les tenemos preparadas algunas sorpresas”.

Lupe comentó durante la charla que actualmente promueven el sencillo Se alinearon los planetas, en el que colaboraron los chicos de Río Roma. Se trata de una fusión del género regional con el pop.

“Nos tenemos que atrever a hacer cosas diferentes. Mezclar el pop con la música grupera de nosotros es muy importante. José Luis y Raúl Ortega son nuestros cómplices en la conquista de las nuevas generaciones”.

En ese sentido, Esparza manifestó que los coqueteos de Bronco con otros géneros comenzaron hace bastantes años cuando él cantó en una entrega de premios Furia Musical el tema Lo haré por ti al lado de Paulina Rubio.

“Es increíble poder compartir estamezcla de estilos y de diferentes tipos de sonidos. La gente sale ganando con eso. Sí, empezamos con Paulina y luego en nuestro disco Primera fila nos acompañaron Julieta Venegas, León Larregui, Cristian Castro. Es buena estrategia para llegar a otro tipo de públicos”.

Además de la citada melodía con Río Roma que viene el disco Por más de 2019, los artistas suenan en las plataformas gracias a un tributo musical a la banda Zoé.

“Estamos emocionados de ser parte de este homenaje y lo mejor es que nos tocó la rola, Soñé, ya que es un himno de Zoé y es una de sus canciones más emblemáticas. Fue un honor grabarla, los fans del grupo y de nosotros la han aceptado muy bien”, contó René.

Para Lupe Esparza, Bronco no debe vivir del pasado. Tiene que renovarse ya que, segúnmanifestó, no se puede vivir de glorias antiguas.

“Las historias, como la de Bronco, ha sido fantástica, pero no deja de ser historia, es la luz que ilumina el camino de nuestra actualidad. Nuestro camino a seguir es estar siempre avanzando y no permanecer en lo que hicimos con anterioridad”. José Adán comentó que para inicios de 2021 lanzarán una nueva producción discográfica con la que esperan continuar en el gusto de sus seguidores.

“Ya estamos trabajando en ello. Ya hay una selección de canciones. Nos están ayudando compositores jóvenes que le cantan de una manera diferente el amor como Espinoza Paz y Horacio Palencia. También tenemos rolas de mi padre”, contó animado.

Lupe confirmó que ha estado escribiendo melodías apoyado por situaciones actuales y rítmicas renovadas.

“Hay que actualizarse como compositor. Hay que luchar mucho para no pasar de moda, como el caso de Juan Gabriel, que no tenía éxitos importante porque el autor se vuelve repetitivo en lo que hace porque luego ya no causa impacto como lo primero que hacía”.

Por otro lado, René sostuvo que al inicio de la pandemia tomaron todo con calma, sin embargo, en las últimas semanas se han desesperado pues extrañan estar en un escenario, así que el show virtual de hoy será un respiro para la agrupación.

“Cuando todo esto comenzó nos dedicamos a pasar tiempo en familia. Antes de la contingencia, teníamos mucho trabajo gracias a Dios, solo que ahora sí ya nos urge volver a la industria por la pasión que le tenemos a la música”.

En cuanto a su relación con Ramiro Delgado, Lupe Esparza dijo que va bien, tan es así que su hijo sigue formando parte del grupo. “Todo está en orden, ya ni me acordaba, hasta ahora que ustedes me lo mencionan”, puntualizó.