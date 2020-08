Hamilton gana la 'pole' en Bélgica

El campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, impuso un récord de pista en el Gran Premio de Bélgica luego de que consiguió su 93er pole position ayer.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez arrancará hoy en la octava posición.

Hamilton está preparado para extender su ventaja en el campeonato, que es de 37 puntos sobre el piloto de Red Bull Max Verstappen y de 43 por encima de Bottas.

"No cometí ningún error", dijo Hamilton orgulloso. "Es una de las sesiones clasificatorias más limpias que he tenido. Es un sentimiento increíble conducir por esta pista, lo rápida que se ha convertido".

El seis veces campeón de la Fórmula Uno dedicó su actuación a Chadwick Boseman, quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel. Boseman falleció el viernes de cáncer. Tenía 43 años.

"Fue una pole importante. Me desperté hoy con la triste noticia de la muerte de Chadwick", comentó Hamilton. "Esa noticia me quebró, así que no fue fácil volver a concentrarme".

Hamilton se paró sobre su monoplaza negro de Mercedes con los brazos cruzados, que es el saludo de "Wakanda por siempre" que reverberó por todo el mundo tras el lanzamiento de "Pantera Negra" hace dos años.

Bottas quedó detrás del piloto británico por 0.511 segundos en la clasificatoria, mientras que Verstappen terminó atrás por 0.526 segundos en la tercera posición.