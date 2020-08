Revisarán que utilicen bolsas biodegradables en Madero

El Departamento de Ecología de Francisco I. Madero iniciará inspecciones en los centros comerciales para verificar que cumpla con la ley que se aprobó en el estado de no utilizar bolsas de plástico y popotes que no sean biodegradables.

Salma Madalit Hernández González, titular de la dependencia, explicó que esta determinación entró en vigor desde el pasado primero de enero y se contempla en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sin embargo, se dio de plazo hasta el mes de agosto para que la gente fuera adaptándose, familiarizándose a esta disposición y tomando las medidas necesarias para cumplir lo que marca la ley. Ahora el plazo ha terminado y comenzarán a vigilar que se acate.

Hernández González explicó que las inspecciones comenzarán el primero de septiembre y el énfasis se hará en que los negocios no utilicen bolsas plásticas ni popotes que no sean biodegradables. Los centros comerciales que no acaten esta disposición se harán acreedores a multas que van desde las 25 UMA (Unidades de Medida Actualizada) hasta las 250.

Cabe mencionar que desde que entró en vigor esta determinación, personal del Departamento de Ecología hizo visitas desde el mes de enero a los negocios para explicarles en qué consiste, además de desarrollar una campaña para donar bolsas reutilizables al público, la cual fue encabezada por el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez.

La titular del Departamento de Ecología pidió a los encargados de los negocios que atiendan esta medida y, si no lo habían hecho, comiencen a aplicarla para evitarse sanciones.