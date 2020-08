Se cancela concierto virtual de Tatiana por COVID-19

Por causas de fuerza mayor, el concierto virtual que Tatiana ofrecería hoy domingo se canceló.

La intérprete regiomontana posteó en sus redes sociales un comunicado en el que explica las razones por las que su espectáculo se ha pospuesto.

"Con muchísima tristeza les comunico que mi concierto en línea, programado para este 30 de agosto será cancelado, debido que varios miembros de mi staff dieron positivo a COVID-19.

"Tenía muchas sorpresas preparadas y espero pronto poder presentarles mi espectáculo totalmente renovado. Si adquirieron boletos serán reembolsados automáticamente. Gracias", posteó la artista.

Además del comunicado, Tatiana posteó varias historias en su cuenta de Instagram en donde explica lo ocurrido visiblemente consternada.

Para complacer a sus seguidores, comentó que en los siguientes días estará subiendo en sus redes pequeñas presentaciones, en las que cantará y bailará.

Hace unos días, la artista ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la que habló de su nuevo sencillo Lavarme los dientes.

"Hablé con un compositor que es David Díaz, de Ciudad de México, le dije 'quiero una canción para que los niños aprendan a lavarse los dientes', y entonces me hizo esta canción que me encantó y unos chicos de Chiapas me hicieron el video en animación". Por otro lado, la también actriz comentó que ha sabido adaptarse a la nueva normalidad.

"La verdad es que sí, estoy usando muchos las redes, ya hasta hice videos de cocina, de ejercicios. Antes, uno se la pasaba de gira y no te dabas el tiempo para hacer muchas cosas. También esto lo aprovecho para estar con mi familia. Sé que hay quienes se han desesperado en esta contingencia, pero en lo que a mí respecta la he pasado muy bien.

"Hay que adaptarse a estos nuevos tiempos, a esta nueva normalidad y tratar de seguir adelante y seguir trabajando a distancia. Mi última presentación fue el 17 de marzo con el Circo Caballero en Las Vegas, a partir de ahí todo se paró. Se canceló la gira del Día del Niño y muchas presentaciones más".

Tatiana también contó que espera volver pronto a la Comarca Lagunera. Siempre me han tratado muy bien los laguneros.

Muchos de mis conciertos se han llenado en Torreón y lo mejor es que hemos podido reunir generaciones, desde niños hasta abuelitos. Espero que cuando esto pase, pueda volver a cantarles en vivo".