Pequeñas especies

A mis nietos

Antes de abordar el tren en el andén de mi partida, llegó el milagro más grande de la vida, la dicha inmensa de ser abuelo, si hubiera sabido cuan maravilloso es tener nietos, los hubiera tenido desde un principio. La experiencia nos regresa con paciencia a compensar nuestros yerros con los hijos de nuestros hijos, porque solo sabemos a ser buenos hijos hasta que somos padres, y sabemos ser buenos padres, hasta que ya somos abuelos.

Ahora entiendo porque de viejos somos abuelos, al llegar ustedes nos regresan la juventud olvidada, se revive la historia de amor de nuestro viejo hogar, vuelve a florecer toda esperanza de vida, les damos los besos que tal vez no les dimos a los hijos, y ustedes nos dan los besos que quizá ya nadie nos da. Cambiaron la vida a este añejo matrimonio, regresando la llamarada eterna del amor que nos juramos en nuestros viejos años. Y qué puedo decir de su abuela consentidora, pilar de la familia, formadora de dos generaciones, que los lleva en sus brazos por un momento, y para toda la vida en su corazón.

Cuando nos visitan, se rompe la rutina y las reglas de nuestra vieja casa, dejando que escape por la ventana la disciplina de antaño que impusimos a nuestros hijos, escondiendo golosinas y chocolates para que los encuentren fácilmente y no pecar de abuelos consentidores, permitimos se adueñen de nuestro espacio, acaparan el televisor con sus programas infantiles, los premiamos al comer con múltiples aspavientos y alimentos en buffet, cuando a nuestros hijos ofrecíamos el platillo que teníamos, sin galardón alguno.

Ustedes los nietos, son la unión de la familia, la alegría de las mañanas, el bálsamo al dolor, la sonrisa de nuestros quebrantos, el sueño a los insomnios, la calma a las angustias, la salud a las enfermedades, el olvido a las amnesias, la fuente de la juventud, el aferrarnos a la vida, y la razón de nuestra existencia.

Orlando y Alejandro, siempre serán para sus abuelos nuestros pedacitos del alma, desde que nacieron, frágiles y encantadores, los contemplábamos fijo y a cualquier llanto movían un ejército completo, cómo no recordar su primera sonrisa y sus primeras palabras. Han sido grandes guerreros, no cabe duda que heredaron el carácter y las agallas de su bisabuela, cuando abordan el hospital vencen las enfermedades valientemente a su corta edad, solo Dios sabe que he pedido sea su abuelo el que ocupe ese lugar, porque a su edad no deben de conocer el dolor ni el sufrimiento, con pena lo digo al no implorarlo con mis hijos cuando enfermaban.

Sabemos de antemano que ya no estaremos con ustedes dentro de unos cuantos años, qué más podemos desear que verlos convertidos en hombres hechos y derechos, aunque estamos seguros de que así será, porque llevan la casta y los valores de sus padres, que fueron inculcados con gran amor los bisabuelos a sus dichosos y orgullosos abuelos.

¡FELIZ DÍA DEL ABUELO!