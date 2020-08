Preparan operativos para que motociclistas acaten reglamento en San Pedro

El Departamento de Tránsito y Vialidad, del municipio de San Pedro implementará operativos en los próximos días, con el objetivo de concientizar a los motociclistas sobre el reglamento vial y que eviten sanciones.

Julio Cesar Salazar González, Jefe de Tránsito y Vialidad, dio a conocer que desafortunadamente del total de los accidentes que se registran en el municipio, casi el cincuenta por ciento, involucra a motociclistas que no respetan las medidas de seguridad y vialidad.

“Este operativo que estamos preparando no tiene fines recaudatorios, las acciones se realizan para prevenir accidentes, para concientizar a los motociclistas a respetar el reglamento de vialidad, a utilizar el casco y todo lo que se requiere para una mayor seguridad, pero en caso de no cumplir con el reglamento, entonces se aplicará la sanción que corresponda”, señaló.

Las personas que conducen una motocicleta, deben de saber que es obligatorio utilizar el casco, no deben de circular a más de 30 kilómetros por hora dentro de la zona urbana, solo deben de abordar un máximo de dos personas, la motocicleta no debe ser ruidosa para evitar la contaminación auditiva, y no deben de conducir menores de edad.

Durante un monitoreo que se realizó en un crucero muy transitado en el área comercial, se pudo observar que de cada diez motociclistas que circulaban, solo dos cumplen con el reglamento de vialidad, y algunos de manera irresponsable llevaban hasta tres personas, incluyendo menores de edad y sin ninguna protección.