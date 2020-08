Lanzan fecha de estreno de Screm 5

Además, la quinta entrega de la larga franquicia de Scream, la cual retomará a sus protagonistas David Arquette y Courney Cox, compartió el primer 'teaser' de lo que será el próximo largometraje.

En el corto material, los fans tuvieron la oportunidad de 'echar un vistazo' de la famosa máscara, la cual es utilizada como escondite de asesinos seriales en las otras cuatro cintas.

Hace unos días comenzó a circular que Selena Gomez se agregaría al reparto pero hasta el momento no se ha confirmado.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. pic.twitter.com/X83ENIj3Hm