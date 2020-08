Migrantes del barco de Banksy son rescatados por Guardia Costera italiana

El barco, de bandera alemana, había pedido ayuda al explicar que estaba al máximo de su capacidad tras el último rescate y que incluso 33 de los rescatados permanecían aún en la barcaza y que debido a su peso no se puede mover.

La embarcación de 31 metros de eslora tiene una tripulación de 10 personas y había avistado anoche la barca con 130 migrantes, que se unían así a los 89 que había rescatado durante la mañana del viernes.

La Guardia Costera italiana explicó en una nota que tras informar al centro de coordinación de rescate de Malta y las autoridades alemanas decidió intervenir ante "el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona".

Se envió una lancha desde la isla de Lampedusa que en un primer momento ha embarcado a las 49 personas más vulnerables, entre ellas 32 mujeres, 13 niños y 4 hombres para completar los núcleos familiares.

A rescue boat funded by British street artist Banksy has issued urgent calls for help, saying it is stranded in the Mediterranean and overloaded with migrants https://t.co/jEG7cGsMQH pic.twitter.com/dCFLNyoeZT