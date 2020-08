Zague dice que Ángel Reyna sacó una pistola en el vestidor

Ángel Reyna, conocido por ser un jugador conflictivo en todos los equipos dónde estuvo, quiso criticar en redes sociales a Luis Roberto Alves "Zague", porque criticó las actitudes de indisciplinas de los futbolistas del Rebaño Sagrado.

De la nada surgió como "justiciero" Ángel Reyna, quien por medio de Twitter quiso desprestigiar a su exdirectivo, ya que hay que recordar que en su última etapa como americanista, Reyna tuvo como director deportivo a Zague.

"Si @LRZague pide q a @AntunaUriel y @Alexis_Vega9 los aparten, no les paguen y los corran por dar un mal ejemplo... entonces q espera @AztecaDeportes para correrlo a él si ya les dio la idea "pero te encanta juzgar carajo".

El máximo goleador en la historia de las Águilas, no se tardó en responder y poner en su lugar a quien se le bautizó como el "Pleititos".

Durante la transmisión del juego entre Puebla y Toluca, Luis Roberto Alves le contestó a Reyna, diciendo: "No puede tener doble moral. Jamás saqué una pistola en el vestidor porque me bajaron a una mujer, jamás llevé una pistola al vestidor como él. Como jugador siempre fui ejemplo y nunca tuve ningún problema de indisciplina y ahora confunde un hackeo de mi teléfono con un problema similar y no es así. Es mitómano y me quiere dar lecciones de vida de cómo se debe comportar un profesional".

Angel Reyna quiso revirar en redes, pero los fanáticos se le fueron encima ante esto. "Que digan lo q sea d mi!! Pero nunca le haría daño a quien me regala su corazón y menos si es mi mujer mucho menos si fuera mi esposa y mi familia... mil veces tronco que infiel. Eso es cuestión de verdadera educación cuando nadie te ve ", escribió el exfutbolista.

La gente no le creyó: "No es mala onda, bro. Pero, tu expareja se la pasaba publicando que no le depositabas la pensión. No seas cínico, amigo".

"También según amaba al América y se fue a Chivas eso es peor que una infidelidad".