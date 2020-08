Las razones por las que Michael Jackson sigue siendo el 'Rey del Pop'

En el mundo hay diferentes personas que no necesitan usar una capa para ser súper héroes y Michael Jackson fue un gran héroe de la música, que mostró sus poderes a través de sus composiciones, de su canto, bajó la luna con su baile y revolucionó de esta manera la cultura popular.

No por nada se le considera el "Rey del pop" y aunque muchos han intentado arrebatarle el trono, hasta la fecha nadie ha sido capaz de superar las grandes hazañas del intérprete de Billie Jean, Thriller y muchos más.

Es por eso que nos unimos a la celebración de su sexagésimo segundo natalicio y recordamos algunas de las proezas de Michael Joseph Jackson.

Coreografías fuera de este mundo

Una de las cosas más reconocidas y admiradas de Michael fueron sus pasos de baile, que ha hecho que miles de personas alrededor del mundo traten de imitarlos con gran exactitud y no sólo eso, varios de sus movimientos han quedado como pasos fundamentales de una coreografía.

The Moonwalk

La caminata lunar, traducido al español, es un paso de baile que fue popularizado por el bailarín durante la presentación de Billie Jean en 1983, el cual consiste en una serie de pasos deslizando un pie tras otro sin despegarlos del suelo y que se engalanaba con el famoso guante blanco, el saco negro brilloso y el sobrero, que Jackson usaba al cantar su gran éxito.

Un paso anti gravedad

El famoso pasó de baile con el que desafió la gravedad, en su éxito Smooth Criminal, no sólo miles de personas han tratado de hacerlo sin éxito, sino que también ha sido estudiado por diferentes científicos, para descifrar su secreto.

Mientras que en el video si se utilizaron cables y poleas para realizar su desafío, durante los conciertos gran parte de la magia recaía en sus zapatos (Jackson Shoes), que contaban con una tapa clavada en el taco del zapato, con una abertura en forma de "V", en donde se enganchaba a un clavo que estaba puesto en el piso del escenario.

Pero a pesar de este pequeño truco, lo que sigue fascinando al mundo y a la comunidad científica, es el ángulo de inclinación que llegaba a tener el cantante, puesto que ni un clavo y mucho menos los zapatos podían intervenir en dicha hazaña, para ello Michael debía contar con una fuerza física sorprendente, sobre todo en los músculos de los tobillos y en el abdomen para no caerse y regresar a su posición original.

Una voz inigualable

Otra de las grandes virtudes del Rey del Pop fue su voz, que llegó a ser de un tenor, que llegaba a alcanzar hasta cuatro octavas, además utilizo la técnica de "Hipo vocals", que era como un jadeo o un trago de aire, el cuan empezó a usar en la canción Shake your body (Down to the ground), definiendo así un estilo vocal único, que muchos cantantes han tratado de seguir.

Un oído absoluto

Varios críticos musicales han calificado al cantautor como un poseedor de una gran memoria aditiva, y ser capaz de producir exactamente una nota sin ninguna referencia.

Los números de Jackson

En 1982 se lazó Thriller, el álbum más exitoso del cantante y que superó los 65 millones de copias vendidas en todo el mundo, seguido de Dangerous que vendió 32 millones de copias. Se estima que toda la discografía de Jackson ha vendido más de 350 millones de producciones musicales, convirtiéndolo de esta manera en uno de los músicos con mayores ventas en la historia.