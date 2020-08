Barack Obama y más famosos despiden a Chadwick Boseman

Uno de ellos es el expresidente de los EUA, Barack Obama, quien dedicó unas últimas palabras para el intérprete de “Pantera Negra” en el Universo de Marvel.

“Chadwick llegó a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando interpretaba a Jackie Robinson (Beisbolista). Se notaba enseguida que estaba bendecido. Ser joven, talentoso y negro; usó ese poder para darles héroes a quienes admirar; hacerlo todo mientras sufría, qué utilidad tenían sus años”, expresó mediante sus redes sociales.

Thanks for your service and for your advice. #theprinceandthepresident #inthehousethatslavesbuilt #tbt #DemsinPhilly pic.twitter.com/4kVlvJqhTu

Boseman dio vida al beisbolista en la película 42 que se estrenó en 2013. El fallecimiento del actor se dio el día que todas las organizaciones de la MLB conmemoraron el “Día de Jackie Robinson.

Mick Jagger también fue otra de las celebridades que mostró su tristeza ante la lamentable noticia.

“Es tan triste escuchar que Chadwick Boseman ha partido, él era maravilloso, divertido, un hombre amable y talentoso actor, será extrañado por muchos”.

It’s so sad to hear of @chadwickboseman’s passing, he was a wonderful, funny, kind man and a very talented actor, he will be missed by so many. pic.twitter.com/zNebP47hOK