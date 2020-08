Tatiana le saca provecho a la contingencia

Estos meses de confinamiento han puesto en jaque a millones de personas en el mundo, pero este no ha sido el caso de Tatiana.

La cantante le ha sacado provecho a la contingencia. Sus giras pararon y eso le permitió pasar tiempo con su familia y descubrir habilidades gastronómicas ya que se ha vuelto una muy buena cocinera.

"Tatis" sabe que cuenta con una gran cantidad de seguidores en La Laguna, motivo por el cual tuvo una charla con El Siglo de Torreón vía zoom, en la que también dio detalles de su carrera y de su reciente sencillo, Lavarme los dientes.

¿Cómo estás?

Muy bien, muy contenta de saludar a los laguneros, a toda la gente de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; gracias por su apoyo.

Ya tienes tienda en línea, cuéntanos un poco de lo que la gente puede comprar ahí.

Sí, www.tatianaoficial.com. Tenemos la pijama de No me quiero bañar, la corona, discos, la taza de Chicas de hoy; hay de todo un poco, les recomiendo que la visiten.

Esa faceta de empresaria ya formaba parte de ti

Sí, bueno antes más bien lo que hacíamos era llevar toda la mercancía a los conciertos, como las varitas mágicas, los vestidos y muchas cosas.

Primero cantabas No me quiero bañar a los niños, que causó sensación entre el público y recién has sacado un nuevo sencillo que es Lavarme los dientes, ¿Qué hay con esta canción?

La de No me quiero bañar se la cantaba a mi niña (Cassandra) cuando tenía tres años y tiempo después la grabé, ya ella tiene 26, el bullying familiar era esa canción y ya opté por compartirla al público.

Ahora, hablé con un compositor que es David Díaz, de Ciudad de México, le dije 'quiero una canción para que los niños aprendan a lavarse los dientes', y entonces me hizo esta canción que me encantó y unos chicos de Chiapas me hicieron el video en animación.

A raíz de la pandemia, incrementaste tu actividad en redes sociales, ¿No es así?

La verdad es que sí, estoy usando muchos las redes, ya hasta hice videos de cocina, de ejercicios. Antes, uno se la pasaba de gira y no te dabas el tiempo para hacer muchas cosas. También esto lo aprovecho para estar con mi familia. Sé que hay quienes se han desesperado en esta contingencia, pero en lo que a mí respecta la he pasado muy bien.

Hay que adaptarse a estos nuevos tiempos, a esta nueva normalidad y tratar de seguir adelante y seguir trabajando a distancia. Mi última presentación fue el 17 de marzo con el Circo Caballero en Las Vegas, a partir de ahí todo se paró. Se canceló la gira del Día del Niño y muchas presentaciones más.

Cada año realizas show navideños, ¿También se han cancelado?

Efectivamente, por ejemplo, teníamos uno ya pactado en la Arena Monterrey para el 20 de diciembre y lo dejamos para 2021.

Siempre estás presente en Navidad ya sea por tus discos o conciertos, eres como Mariah Carey, quien es un símbolo navideño en EUA, pero en México.

Haré un concierto navideño en línea, para que estén pendientes. Hagan de cuenta que sí soy como Mariah. Hay canciones de mis discos navideños que nadie había hecho en español como Rodolfo el Reno y Frosty y creo que por eso se volvieron clásicas. Tengo tres discos navideños, pero este año voy a sacar más temas para las fiestas.

¿Cuánto tiempo llevas de trayectoria?

En total llevo 36 años de carrera. Debuté en 1984 en una obra de teatro que se llamaba Kuman y luego saqué mi primer disco que tenía canciones como El amor nunca se calla y A plena luz. Ese material lo presenté por primera vez en las Fiestas de octubre de Guadalajara ese mismo año.

¿Y tú faceta de baladista?

No estoy cerrada a esa etapa, si luego me invitan a dar un concierto pop, lo hago, claro, cuando todo mejore. Dejen les cuento que luego del show de niños voy a planear un concierto pop con músicos en vivo y toda la cosa. Voy a cantar Peligro en el elevador, Leyes del corazón, No vuelvas a besarme y Un lobo en la noche, entre otras rolas.

Has trabajado mucho con Disney, ¿Hay planes de retomar esa relación?

Solo como consumidora de sus parques. Como es sabido hice la voz de "Megara" en Hércules y grabé discos con temas de Disney.

¿Cuáles son tus personajes favoritos de Disney?

La Sirenita y Mickey Mouse.

¿Qué recuerdos tienes de Torreón?

Siempre me han tratado muy bien los laguneros. Muchos de mis conciertos se han llenado en Torreón y lo mejor es que hemos podido reunir generaciones, desde niños hasta abuelitos. Espero que cuando esto pase, pueda volver a cantarles en vivo.