'Nole' no sabe cómo venció a Bautista

- Novak Djokovic que disputará la final del torneo de Cincinnati después de ganar en la semifinal al español Roberto Bautista, dijo que no había sido el mejor del partido.

Después de tres horas y un minuto de acción, en la pista Louis Armstrong, Djokovic siguió invicto esta temporada (22-0) tras imponerse 4-6, 6-4 y 7-6 (0), a Bautista, que perdió por décima vez ante el número uno.

"Fue un partido muy extraño, debo decir. No sé cómo lo gané, para ser honesto. Fue el mejor jugador (Bautista)", declaró Djokovic después de su triunfo. "Simplemente no me sentía bien en la cancha en absoluto, en ningún aspecto de mi juego y del cuerpo. Pero de alguna manera, logré salir adelante".

El número uno del mundo jugará hoy la final contra el canadiense Milos Raonic, quien en la primera semifinal se impuso por 7-6 (5) y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic, de 33 años, al valorar el duelo contra Raonic, admitió que será una buena final aunque difícil ante el gran momento por el que pasa su rival.

"Tiene un gran servicio. Está jugando bien, tiene confianza y esperemos una buena final", dijo Djokovic.

Naomi Osaka volvió a la cancha por primera vez tras llamar la atención de las giras del tenis sobre la injusticia racial. Durante el encuentro, se recuperó un servicio defectuoso y alcanzó la final del Abierto Western & Southern el viernes, luego de la pausa de un día en el torneo, provocada por su protesta.

Osaka anunció el miércoles que abandonaría el torneo en lugar de disputar su semifinal contra Elise Mertens. Decidió seguir luego de una muestra unificada de apoyo, que incurrió la interrupción del certamen durante el jueves.

Osaka ganó 6-2, 7-6 (5) a Elise Mertens, y se medirá en la final a Victoria Azarenka, quien superó por 4-6, 6-4, 6-1 a Johanna Konta.