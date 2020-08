Lleva su locura al cielo

En los primeras horas de este viernes, México se puso de luto. Con un humor poco elaborado, pero muy espontáneo y digerible falleció Manuel "EL Loco" Valdés a los 89 años de edad debido al cáncer de cerebro que padecía desde 2017 y que había ido empeorando su salud.

"Ha muerto Don Manuel 'El Loco' Valdés. 29 Enero 1931 - 28 Agosto 2020 QEPD", se pudo leer en la cuenta de Twitter de Televisa Espectáculos, empresa en la que trabajó durante muchos años.

El padre de Cristian Castro conquistó al público mexicano a través de la televisión, el cine y el teatro durante siete décadas de carrera en las que se dedicó a hacer lo que su apodo bien definía: "El loco".

Podía contar un mal chiste, hacer imitaciones o fingir ser un orangután, pero Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931, siempre conseguía arrancar una carcajada del público.

Hijo de un agente de aduanas, Valdés nació y creció cerca de la frontera estadounidense junto a sus hermanos, que se convirtieron en celebridades y le abrieron el paso en el mundo de la farándula.

Germán Valdés, conocido como "Tin Tan" (1915-1973), fue una de las grandes figuras del cine mexicano entre las décadas de 1940 y 1970, mientras que Ramón Valdés, alias Don Ramón (1923-1988), fue popular por participar en la serie El Chavo del Ocho, mientras que Antonio "El Ratón" Valdés, nacido en 1930, participó en una quincena de filmes.

El más pequeño de los hermanos Valdés se ganó su apodo de joven gracias al humor irreverente y su capacidad de improvisación que hacía reír a los demás con facilidad, una habilidad que caracterizó toda su carrera.

IRREVERENTE

Aunque ya había aparecido en televisión bailando junto a vedettes, su primera participación estelar en la pequeña pantalla fue en el programa Variedades al mediodía (1954-1957), donde demostró su desenvoltura humorística sin necesidad de utilizar un guión.

Eso le permitió participar en diferentes programas cómicos hasta presentar El show del Loco Valdés (1972-1974), programa que fue censurado por el entonces presidente Luis Echeverría, luego de que Valdés hiciera un chiste en el que se refirió al presidente mexicano Benito Juárez como "Bomberito Juárez" y a su esposa, Margarita Maza, como "Manguerita Maza".

Desde entonces, siempre que hacía un chiste político bromeaba con que llevaba un cheque para pagar la multa que le iba a caer.

Su popularidad se expandió y el ritmo de trabajo al que se sometió fue tan intenso, por su participación simultánea en televisión, cine y cabarets, que durante el programa Variedades de medianoche (1977) se durmió en vivo sin que nadie del equipo lo despertara creyendo que se trataba de una broma de las suyas.

Aunque "El Loco" Valdés fue considerado un mujeriego en su época, quedó marcado por el romance que tuvo con la joven actriz Verónica Castro (1957), la reina de las telenovelas mexicanas, con quien atravesó una ruptura llena de misterios tras el nacimiento del hijo de la pareja, el cantante Cristian Castro (1974).

No fue hasta 2012, que "El Loco" Valdés pudo restablecer la relación con su hijo y conocer a su nieta Simone, en un encuentro que mantuvo la familia en Miami junto a Verónica Castro.

Además del cantante, "El Loco" Valdés fue padre de al menos otros 10 hijos, alimentando su fama de mujeriego.

En su incursión en el cine mexicano destacan películas como Cada quien su música (1958), Caperucita roja (1959), Caperucita y sus tres amigos (1961), El tigre negro (1962), Las mujeres pantera (1966), Detectives y ladrones (1966), entre otras.

También actuó en telenovelas como Siempre te amaré (2000), ¡Vivan los niños! (2002), Atrévete a soñar (2009) o Rafaela (2011), y participó en el doblaje de Peter Pan (2002), La Leyenda de Nahuala (2007), Selección Canina (2015), entre otras.

"El Loco" Valdés, quien murió debido a un cáncer, era conocido por su estilo de vida austero y por su afición al futbol, cada año hacía una apuesta con el comediante Sergio Corona, sobre el resultado del encuentro entre el Club América, equipo del que era un ferviente seguidor, y las Chivas de Guadalajara.

Los últimos años no fueron fáciles para el comediante, que padeció dos melomas en la frente y sufrió la muerte de su esposa Arcelia Larrañaga y su hijo Alejandro. Pero aunque cada vez se le veía más débil en las entrevistas, Valdés no dejaba de arrancar alguna carcajada de su entrevistador y del público.

Por más de cuatro décadas Manuel "Loco" Valdés y Sergio Corona dirimieron sus diferencia futbolísticas en apuestas que incluyó meterse a un ataúd y pedir limosna entre los autos.

"El Loco", ferviente seguidor del América y Corona, "Chiva" de Guadalajara de corazón, cada año pagaban apuestas cuyo único requisito era no causarse dolor y divertir a los demás.

"Eso surgió cuando él tenía un programa en Televisa de mediodía y me invitó para ver qué podía pagar el que perdiera. El castigo era recibir un cubetazo por cada gol que se recibiera y esa vez el Guadalajara perdió por ocho, pero en realidad fueron como 24 cubetazos porque no se vaciaban con la primera aventada, en una de esas pusieron cubitos de hielo y por poco me descalabran", cuenta divertido Corona.

Ambos forjaron una amistad de 70 años, cuando los dos eran bailarines antes de entrar de lleno a la actuación.

Mientras "El Loco" formaba parte, junto con su hermano Ramón, del show que su también consanguíneo Germán "Tin Tan" montaba en centros nocturnos; Corona integraba el ballet Chapultepec.

"¡Claro que no estaba loco! (risas). Muchas veces nos íbamos a comer y todo en él era congruencia, digo, de repente si soltaba algo ingenioso, pero también era serio, tuvo momentos serios, digo, tuvo 12 hijos", bromea Corona.

Vino pocas veces

Manuel no frecuentaba seguido La Laguna, estas son algunas de las fechas en las que estuvo acá: El 17 de marzo de 2004 presentó El Tenorio Cómico en el Teatro Alvarado de Gómez Palacio. Con la misma obra estuvo el 20 de agosto de 2008 en el Teatro Nazas. El 26 de enero de 2009, en el mismo recinto, integró el elenco de El Tenorio Cómico.