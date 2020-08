Muere protagonista de Black Panther

El actor Chadwick Boseman, quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel, murió ayer de cáncer, dijo su representante. Tenía 43 años.

Boseman murió en su casa ubicada en el área de Los Angeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante.

A Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años, dijo su familia en un comunicado.

"Es con inconmensurable dolor que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman", decía el comunicado.

"Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar", dijo su familia en el comunicado.

"Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Black Panther".

Boseman fue diagnosticado con cáncer de colón en etapa III desde 2016.

Durante los últimos cuatro años este progresó a la última etapa, sin embargo, el actor nunca hizo público su estado de salud.

"La familia les agradece por su amor y oraciones y les pide que continúen respetando su privacidad durante este tiempo tan difícil", señaló el comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Nacido en Carolina del Sur, Boseman se graduó de la Universidad Howard y desempeñó pequeños papeles en la televisión antes de su primer papel estelar en 2013.

Su sorprendente interpretación del estoico astro Robinson junto a Harrison Ford en la cinta 42, en 2013, llamó la atención en Hollywood.

Boseman falleció el mismo día en que las Grandes Ligas celebraban el Día de Jackie Robinson. Su personaje T'Challa apareció por primera vez en las taquilleras películas de Marvel en Captain America: Civil War, de 2016, y su saludo "Wakanda por siempre" reverberó por todo el mundo tras el lanzamiento de Pantera Negra hace dos años.

"Este es un golpe aplastante", afirmó el actor y director Jordan Peele en Twitter, uno de muchos que expresaron su conmoción al propagarse la noticia en las redes sociales. De acuerdo al portal especializado IMDB, la secuela para Black Panther estaba anunciada para 2022.

Trayectoria

Actuó en las siguientes películas: *The Express *The Kill Hole *42 *Get on Up *Dioses de Egipto *Capitán América: Civil War *Message from the King *Marshall *Black Panther *Avengers: Infinity War *21 Bridges *Avengers: Endgame *Da 5 Bloods *Black Panther 2