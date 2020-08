Dedica Cristian Castro mensaje de despedida a su padre, 'El Loco' Valdés

Por medio de un video de un minuto y 15 segundos, Cristian Castro despidió a su padre, Manuel "Loco" Valdés y agradeció a su madre, Verónica Castro, el que siempre haya amado al comediante.

"Estoy muy orgulloso de ser su hijo, estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él", dijo. "Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él, es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella", agregó.

El intérprete de "Azul" aprovechó para mandar un abrazo a todos los seguidores del actor, quien falleció esta madrugada a los 89 años de edad, tras meses de problemas con cáncer en la piel y cerebro, así como agua en los pulmones.

"Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo mi gente de México, un abrazo para todos los mexicanos y aquí estoy cerquita de los Valdés en este momento tan difícil", expresó. "Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que usó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia", subrayó Cristian. El cantante de 45 años, por diversos motivos, no mantuvo contacto con su padre sino hasta ser adulto. Su infancia y adolescencia estuvo acompañada por su madre, su abuela y Michelle, su hermano.