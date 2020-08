Compañeros de Marvel lamentan fallecimiento de Chadwick Boseman

"Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza apenas iniciaba. Dios te ama. Descansa en poder, rey".

A los mensajes que lamentaba su deceso su sumo el actor Don Cheadle, que interpreta a "Máquina de Guerra" en el universo Marvel compartió:

"Te extrañaré hermano de nacimiento. Tu fuiste siempre luz y amor para mí."

El actor Ryan Reynolds (Deadpool) dijo:

"Una pérdida brutal. Descansa en paz, Chadwick".

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.