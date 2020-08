Defensor mexicano firma con equipo de la Super Liga de Grecia

El jugador de apenas 21 años, estaba inscrito en Morelia, pero antes estuvo en filiales del Real Madrid y Benfica, en el 2018 regresó a México a jugar con el Monterrey.

El lateral llega en calidad de libre con un precio de 400 mil dólares.

Official - 21 year old right back Paolo Medina has signed for Panetolikos FC in the Greek first division. He returns to Europe after receiving little chances in Mexico. He is a former captain of Real Madrid B, and former player of Benfica B. pic.twitter.com/ZOdjCHKkdT