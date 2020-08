Rebel Wilson sorprende con impactante transformación

La actriz australiana Rebel Wilson, está en boca de muchas personas tras lucir su impactante pérdida de peso.

“Gracias por todo el amor que he recibido a lo largo de este “Año de la Salud”. “Cuando estaba agarrando los dulces anoche después de cenar me dije a mí misma “mmmmm mejor no”, mejor tomaré agua en su lugar hasta que alcance mi meta de bajar 8 kg. Ojalá que lo logre antes de terminar el año”, escribió la protagonista de Notas perfectas junto a unas imágenes que se han viralizado en Internet por lucir una nueva figura.

Y es que desde que inició el año, Wilson anunció en redes sociales que iba evitar consumir azúcar y comida chatarra.

"Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a hacerlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?", compartió en Instagram.

A pesar de que aceptó que sería difícil adaptarse a nuevos hábitos, la actriz ha mantenido su palabra y hasta ahora se calcula que ha perdido alrededor de 18 kilos.

La intérprete de “Natalie” en la película ¿No es romántico? explicó durante una entrevista con The Express los motivos que la llevaron a cambiar su estilo de vida.

"Por alguna razón, aunque estamos en una industria muy imaginativa, es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria y siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente", expresó.

Afirmó que no solo tomó la decisión para lograr una transformación de su imagen, sino también para lograr con ello un cambio profesional.

"Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en ella, pero originalmente me formé como actriz dramática, y esto mucha gente lo olvida", contó.

Desde entonces, la actriz de 40 años ha compartido con sus seguidores su avance físico.