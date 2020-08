Dan a conocer los 23 jugadores del equipo ideal de la Champions League

Según la elección publicada en sus redes sociales, hay nueve jugadores del bloque alemán, el ganador de la competición: el guardameta Manuel Neuer; los defensas Alphonso Davies, Joshua Kimmich y David Alaba; los medios Thiago Alcántara y Leon Goretzka; y los atacantes Thomas Müller, Serge Gnabry y Robert Lewandowski.

Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Anthony Lopes (Olympique Lyon) completan la nómina de tres porteros y Virgil Van Dijk (Liverpool) y Upamecano y Angeliño (Leipzig) también están entre los defensas, mientras Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (París Saint Germain) y Papu Gómez (Atalanta) forman como centrocampistas.

En el ataque, además de Lewandowski y Gnabry, los observadores técnicos de la UEFA han seleccionado a Kylian Mbappé y Neymar, finalistas con el París Saint Germain; Lionel Messi (Barcelona) y Raheem Sterling (Manchester City), ambos eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones de la actual temporada.

