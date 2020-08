Marcos Valdés rompe en llanto al contar cómo murió su papá 'El loco'

“Se fue un gigante”, dijo Marcos Valdés al hablar sobre la pérdida de su papá, Manuel “El Loco” Valdés.

“Ya presentía yo algo porque no había podido dormir en toda la noche”, contó a la conductora Flor Rubio durante una transmisión en vivo con el programa Venga la Alegría.

Valdés relató que se enteró de su fallecimiento luego de que no pudiera conciliar el sueño, pues aseguró que estuvo inquieto toda la noche, por lo que decidió revisar el teléfono para darse cuenta que tenía un mensaje urgente de la enfermera que estaba al cuidado de su padre.

“No podía yo dormir, estaba muy inquieto toda la noche, me movía para todos lados, me paré varias veces y no sabía que estaba pasando, entonces prendí el teléfono... y su enfermera quería platicar conmigo urgente”, reveló.

Al marcarle, Marcos cuenta que recibió la lamentable noticia de la partida de su famoso padre, quien dejó de existir la madrugada de este viernes a los 89 años.

“Que dormidito… a las 3:40 dejó de respirar y ya está en el cielo”, dijo en llanto, “ya está con Don Germán y Don Ramón”, añadió uno de los 12 hijos que tuvo el legendario comediante mexicano.

Asimismo, recordó algunos de los consejos que le dio Manuel “El Loco” Valdés antes de morir.

“Es difícil ver a mi papasito que se vaya porque él me dio un consejo un día (...) estábamos en un restaurante y yo pedí un refresco sin hielo y me dijo: ‘¿Por qué sin hielo hijo?’, es que a lo mejor me siento medio mal de la garganta, y me dijo ‘hijo todo está en tu mente...si quieres enfermarte te vas a enfermar, si quieres estar bien vas a estar bien, tienes que aprender a controlar tu mente’...son palabras que nunca me voy a olvidar”, recordó.

“Y me dijo algo muy importante un día: ‘Hijo, quiero decirte que de mis hijos, eres de los más capaces y has logrado muchas cosas hijo, tu puedes no te des por vencido nunca’, y eso nunca se me va a olvidar”, agregó con voz entrecortada y con lágrimas en los ojos.

