¿Pueden los perros guardar rencor?

Para cualquier persona puede ser difícil plantearse la posibilidad de que su perro tenga algunos sentimientos negativos en algunas ocasiones, una de estas puede ser el rencor.

Según un estudio publicado por la Royal Society Open Science, se comprobó que los perros sí son capaces de sentir rencor.

En sus conclusiones explican que los animales salvajes, en especial aquellos que viven en manada, tienen la capacidad de llegar a una resolución por un fin común o por la supervivencia de la especie.

Sin embargo, los animales que han sido domesticados no tienen muy claro lo positivo de una reconciliación y es ahí donde surge el rencor canino.

Seguramente en una de esas ocasiones en las que lo has hecho enojar a propósito sólo por diversión, en la que le arrebatas su juguete cuando mejor lo estaba pasando (aún cuando si este era tu zapato) o si tienes dos perros en casa y uno ha hecho enojar al otro, seguramente el rencor se apoderó de él.

Esto sí puede suponer un problema, especialmente si se da un conflicto entre dos de su especie, ya que han perdido la idea de la reconciliación en grupo, lo que puede acabar en una verdadera agresión.

Seguramente alguna vez te has preguntado por qué tu perro te está ignorando después de algún escenario difícil entre ustedes, muy probablemente sienta mucho rencor y requiera de tu tiempo y cariño para sentirse mejor.

Por otro lado, debemos mencionar que precisamente una de las razones por las que el perro es considerado el mejor amigo del hombre, se debe a su memoria a corto plazo pero asociativa.

Esto quiere decir que, aún cuando tu can está molesto contigo, lo olvidará al poco tiempo, incluso olvidará lo que acaba de suceder, sin embargo, debido a la asociación que hará puede recordar dicho escenario en relación a otro elemento, y es cuando pueden presentarse crisis repentinas, por ejemplo, si fue regañado por aventarse a una alberca, no recordará el incidente, sin embargo, quizá la siguiente vez ya no lo haga y se ponga nervioso.

Es por ello que debes tener cuidado con sus vivencias, ya que aún cuando olvide lo que acaba de pasar, la sensación podría acompañarlo.