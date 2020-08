1958: Nace Michael Jackson, aclamado cantante, compositor, productor discográfico, bailarín y actor estadounidense

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, una ciudad industrial a orillas del lago Michigan, en el estado de Indiana, Estados Unidos.

Para 1963, Tito, uno de sus hermanos le propuso a Michael, Jackie y Jermaine Jackson formar un grupo musical, con el ejemplo de su padre Joseph, que junto a su hermano Luther al saxo, tiene un grupo de blues de aficionados, llamado The Falcons.

Posteriormente, en 1970, formaron el grupo Jackson Five, en el cual Michael era el centro de la agrupación, que en poco tiempo estaba entre las bandas que vendían más de ocho millones de discos.

Durante los próximos años se presenta a todos los concursos de aficionados de Gary, Chicago, Nueva York, Philadelphia y otras ciudades del Este, los cuales en su mayoría fueron ganados por ellos.

El debut de Michael como solista fue en 1972, cuando interesado por el soul, grabó Got to be there. Tenía ya 13 años y ese primer disco fue un éxito. Tiempo después, Ben fue el nombre de la balada de su segundo disco, la cual fue tema también de la película homónima.

Durante los años siguientes, Jackson grabó Music and me (1974) y Forever (1975), hasta que en 1978 cumplió otro de sus sueños: trabajar en cine.

En la pantalla grande, el músico interpretó el papel del "Espantapájaros" en El mago de Oz, y en el set de filmación de esa película conoció a quién más tarde fue el productor más importante de su carrera: Quincy Jones.

Así, llegó Off the wall (1979) -producido por Jones-, y con él el mundo conoció a un adulto Michael Jackson, que ganó su primer premio Grammy por el tema Don’t stop’til you get enough, con "El Rey del Pop" transformado en una estrella.

Su carrera se divide en un antes y un después de su mayor éxito Thriller en 1982, donde los casi 50 millones de copias vendidas en el mundo lo convirtieron en el disco más comprado en la historia de la música.

Antes de editar su siguiente álbum, participó en un par de proyectos: grabó con Paul McCartney el tema Say, say, say, y compuso We are the world, una canción destinada para recaudar fondos con fines benéficos para los niños de África.

En 1993 su imagen sufrió un duro golpe, al recibir las acusaciones de abuso infantil por parte de un conocido, menor de edad, lo que Jackson negó de manera rotunda, y el asunto se resolvió fuera de la Corte.

Otro de sus grandes éxitos fue Bad, a principios de 1987, material del que se desprendió el tema Leave me alone y consiguió un Grammy.

Más tarde, entre interminables giras mundiales y campañas publicitarias millonarias le siguió el disco Dangerous (1991), History-past, Present and future- (1995), Blood on the dance floor (1997) y el reciente Invincible (2001), aunque estos últimos no llegaron al número de piezas vendidas de Thriller.

Jackson cuenta entre sus amigos más cercanos a Elizabeth Taylor y Mcaulay Culkin y ha estado ligado de manera sentimental con Tatum O’neal, Brooke Shields y Lisa Marie Presley (hija de Elvis Presley).

En 2003, Jackson volvió a protagonizar un escandaloso episodio, cuando la policía de Santa Bárbara emitió una orden de busca y captura contra el cantante por un presunto delito de abusos sexuales a menores.

Sin embargo, su calvario no terminó ahí, pues en la primavera de 2004 volvió a ser acusado de manera formal de abuso de menores, por lo que tuvo que volver de nuevo a los tribunales.

Fue sometido a un juicio en el que se le acusó de haber sostenido relaciones sexuales con un niño de 14 años y otros supuestos delitos de los que fue declarado inocente el 13 de junio de 2005.

El artista era acusado de 10 cargos por abuso sexual a menores de edad. Jackson asistió a la lectura del veredicto en compañía de sus padres y de sus hermanas Janet y La Toya Jackson. Se abstuvo de dar declaraciones y abandonó la corte de Santa María una vez oyó el fallo.

El juicio comenzó en febrero. Más de 100 testigos declararon, incluida la madre de Gavin Arvizo, de 15 años de edad, de quien Jackson habría abusado dos años atrás. También testificaron el actor Macaulay Culkin y el presentador de televisión Larry King.

Un mes después de ser absuelto de las acusaciones de pederastia, el cantante Michael Jackson es objeto de una nueva demanda, esta vez de carácter civil, en la que un grupo financiero le acusa de no pagar por sus servicios.

F. Marc Schaffel, exproductor y socio comercial de Jackson, demandó al cantante, bajo el argumento de que la estrella del pop no le pagó más de tres millones de dólares en préstamos y costos de producción.

En marzo de 2006, las autoridades ordenaron el cierre de su rancho Neverland debido a atrasos en el pago de salarios por problemas burocráticos que posteriormente se resolvieron en forma satisfactoria para Jackson.

Con motivo del 25 aniversario de la publicación de Thriller, el disco más vendido de la historia, se lanzó en 2008 Thriller 25. Contenía las nueve canciones y seis temas inéditos: The girl Is mine y P.Y.T., con Will.i.am, Wanna be startin' somethin, con Akon.

Además de Beat it, con Fergie, de Black Eyed Peas; Billie Jean, una remezcla realizada por Kanye West, y una balada llamada For all time, no editada en la versión original del álbum y mezclada nuevamente y masterizada por él mismo.

Como conmemoración de su cumpleaños número 50, se lanzó el álbum recopilatorio King of pop, en países como Australia, Austria, Bélgica, Alemania, Hong Kong, Hungría, Japón, Países Bajos, Filipinas y el Reino Unido.

Posteriormente, en Argentina, Brasil, Chile, México, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Rusia, España, Suecia, Tailandia y Turquía. Esta producción llegó a la cima de las listas de éxitos en todos los países donde fue lanzado.

El 5 de marzo de 2009, en un auditorio en Londres, ante 20 mil espectadores, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It. Inicialmente, contaría con 10 conciertos a celebrarse en dicha ciudad.

En la mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills.

Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 12:21 horas. Lo trasladaron al hospital pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto a las 14:26 horas.

El memorial público se celebró el 7 de julio de 2009 en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles. La ceremonia pública fue seguida en directo por cerca de dos y medio millones de personas en todo el mundo.

Participaron los cantantes Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey, John Mayer, Jennifer Hudson, Usher, Jermaine Jackson y Shaheen Jafargholi. Berry Gordy y Smokey Robinson dieron un discurso, mientras que Queen Latifah leyó el poema We had him, el cual fue escrito para la ocasión por Maya Angelou.

Después de su muerte, se convirtió en el artista que más vendió en 2009 en Estados Unidos, donde se vendieron más de 8.2 millones de álbumes, mientras que en el resto del mundo se vendieron más de 35 millones de álbumes en los 12 meses posteriores a su muerte.