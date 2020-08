Tasa de letalidad de asegurados, al 7 %

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la tasa de letalidad en la población asegurada que se ha contagiado de COVID-19 llegó a siete por ciento, ante un mayor número de fallecimientos y la duración que ha tenido la pandemia.

"Esto obedece a que hemos tenido más fallecidos en términos de las personas que están aseguradas y esa es la razón por la cual tenemos ese incremento. Por supuesto que esta enfermedad ha provocado que tengamos más fallecimientos hasta en la población asegurada, no se compara con la tasa de defunción entre la población que no está asegurada pero no hay otra explicación, es la misma evolución del tiempo de la enfermedad que se ha alargado mucho que no han disminuido los contagios ni los fallecimientos", explicó el vicepresidente del organismo, Édgar Karam.

Actualmente la tasa de letalidad en México por la enfermedad alcanza 10.81 por ciento. Por semanas, el indicador se mantuvo en seis por ciento entre la población asegurada del país que ha contraído COVID-19. En su actualización semanal del número de contagios del coronavirus entre la población asegurada en México, la AMIS detalló que de los 573 mil 888 casos de CoOVID-19 confirmados por la Secretaría de Salud al 24 de agosto, apenas 1.48 por ciento cuenta con seguro de gastos médicos.