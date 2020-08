Presidente Trump ataca a la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó ayer que la NBA se ha convertido en una organización política y señaló que eso "no es bueno", después de que los jugadores decidieran acabar con un boicot temporal a la liga profesional en protesta por la brutalidad policial contra los ciudadanos afroamericanos.

"Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno. No creo que sea bueno para el deporte ni para el país", indicó Trump a los periodistas, en respuesta a una pregunta sobre la protesta de los jugadores. Aun así, apuntó que no sabe mucho sobre ese boicot: "No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus índices (de audiencia) han sido muy malos porque opino que mucha gente está un poco cansada de la NBA", dijo el mandatario durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para informarse sobre el huracán Laura.

Los jugadores de la NBA decidieron ayer poner fin al boicot y continuar con las eliminatorias por el título. La normalidad ha vuelto a la burbuja de Orlando después del aplazamiento de los seis partidos programados para el miércoles y los de ayer jueves.

El incidente más reciente de brutalidad policial en EE.UU., en el que un agente de Kenosha (Wisconsin) disparó siete veces en la espalda al afroamericano Jacob Blake, ha reavivado las protestas raciales y generado un inédito boicot en la NBA y de otras ligas profesionales. No solo en Wisconsin han surgido manifestaciones diarias contra la violencia policial contra las minorías raciales, sino que otros estados, como California, Minesota o Nueva York, también han acogido numerosas protestas; una situación que no agrada al presidente estadounidense, Donald Trump.

Estas reivindicaciones llegan en un contexto en el que las protestas y disturbios raciales han resurgido en los últimos meses en EE.UU. desde el pasado 25 de mayo, tras la muerte de otro afroamericano, George Floyd, quien falleció asfixiado por un policía blanco en Mineápolis (Minesota).