Lamentan inasistencia de AMLO al Centro Regional de Identificación Humana

El Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya cancelado el miércoles su visita al municipio de Saltillo para asistir a la entrega del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) que reviste gran importancia por ser el primer espacio en México y Latinoamérica que se dedicará a las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La presidenta de la asociación civil, Silvia Ortiz, dijo que la molestia comenzó cuando de la Presidencia de México no habían recibido ninguna invitación para asistir a este evento, de tal manera que pudieron acudir gracias a las gestiones de Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal; con quienes, aseguró, han trabajado de manera coordinada. "Y para que cancelara el presidente, para nosotros es una falta de respeto, para nosotros es el no compromiso con las familias y darle más importancia a un centro comercial (refiriéndose al paseo comercial que se inauguró en Gómez Palacio) que a un Centro de Identificación con las familias, ahí va diciendo el compromiso o no compromiso que tiene o no tiene con las familias", expresó.

El Grupo Vida se quedó con "mal sabor de boca" pues aseguran que el jefe del Ejecutivo federal "no entiende" la problemática que tiene como gobernante de un país con más de 70 mil personas desaparecidas.

"Si tiene que dar la cara a todos y cada uno de ellos y no la quiere dar, es amargo, es bastante amargo, es preocupante porque no quiere enfrentar un problema, puede él decir que lo que no fue en su año no fue en su daño pero lo que es en su gestión, es su obligación atendernos".

Ortiz exhortó a López Obrador a que se comprometa con esta situación pues consideró que desde el momento en que le recortó el presupuesto a la Fiscalía General de la República, disminuye por consecuencia las acciones de investigación. "Que me perdone el señor, pero él quiere aplausos y no quiere reclamos, ese es el problema, tiene que aprender a dar la cara y enfrentar la problemática que tenemos", apuntó.

Ante la cancelación de la visita del presidente de México, la apertura del centro se oficializó por parte del Gobierno estatal. El objetivo del centro será acelerar la identificación de los cuerpos en calidad de desconocidos, que a la fecha suman más de 800, así como los restos de personas que hasta ahora son más de 100 mil.