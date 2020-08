Matsuyama lidera BMW Championship

Una de las pruebas más duras del año, dejó en claro que el par sería una gran puntuación en Olympia Fields. El japonés Hideki Matsuyama hizo un putt para birdie de 65 pies, ayer en su último hoyo, para liderar el BMW Championship, prestigiado torneo que forma parte de los playoffs de la FedEx Cup, en la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés).

Matsuyama, el jugador oriental que ha pasado tres años desde su última victoria, hizo birdie en dos de sus últimos tres hoyos para un 3 bajo par, score final de 67, una de las tres rondas bajo par en un campo largo, duro, firme, rápido y nada parecido a los de las últimas dos semanas para los setenta mejores jugadores del ránking mundial. Tyler Duncan, apenas fuera del top 30 mientras intenta ganar su primer viaje al Tour Championship, hizo un putt de 8 pies para lograr el par en su último hoyo, entregando una tarjeta de 68 impactos. Mackenzie Hughes, uno de los cuatro jugadores que llegaron a 3 bajo par en cualquier punto en su ronda, fue otro tiro atrás.

"No estoy seguro de lo que tenía hoy, pero ese último putt, el putt largo que entró, estoy muy feliz con ese", dijo Matsuyama. "Así que lo recordaremos". Dustin Johnson, quien ganó The Northern Trust la semana pasada con 30 bajo par, abrió con 71 y sintió que fue un buen día de trabajo. Le dijeron que incluso tres rondas seguidas de 60 no serían suficientes para llegar a ganar en Olympia Fields.

Tiger Woods necesita terminar en cuarto lugar para tener alguna esperanza de regresar a East Lake la próxima semana en Atlanta, para perseguir el bono de 15 millones de dólares para el ganador de la FedEx Cup. Estaba rondando incluso el par unos pocos golpes fuera del liderato. Terminó con tres bogeys seguidos para un score de 73.

Woods, tres veces campeón del US Open, sabe todo sobre el control, la paciencia y los putts clave, dejó escapar una ronda razonable. "El campo estuvo bien. El campo está en perfecto estado. No es la forma en que yo quería terminar", dijo Woods.

Carlos Ortiz y Abraham Ancer lograron buenas actuaciones durante la primera ronda de este torneo, ambos jugadores terminaron firmando tarjetas de 70 golpes, par de campo, para ubicarse empatados en el cuarto lugar, junto a otros jugadores como Rory McIlroy. Carlos Ortiz estuvo en el grupo con Tiger Woods. Se entusiasmó con la forma en que Tiger controla el vuelo de sus hierros. Se perdió la multitud masiva porque no hay espectadores, solo carros para el equipo de transmisión. "Probablemente es la menor cantidad de gente frente a la que ha jugado", dijo Ortiz, "y la mayor cantidad para mí".