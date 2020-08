La Tía Licha apuesta por la comedia para hacer un cambio social

La actriz María Fernanda García señala que para eliminar la violencia en nuestro país es indispensable que se valore a sus artistas y a la gente que te hace ser mejor persona y más educado.

En ese sentido piensa que la pandemia ha hecho que la gente se de cuenta de la importancia de los artistas y del entretenimiento en general.

"Y yo pienso que 'Una familia de diez' y los proyectos que he hecho últimamente resaltan los valores familiares y lejos de separar a la familia, la unen, se ríen -que es un producto de primera necesidad en estos momentos- y por eso creo que son importantes y es importantísima la comedia", comenta.

"La comedia familiar de humor blanco a mí me encanta y es lo que me gusta más hacer porque puede disfrutarla toda la familia, desde el nieto, el tío, todos se pueden reunir para ver un programa de televisión".

Este fin de semana es importante para la actriz pues el domingo como parte de la nueva temporada de "Una familia de diez" regresará su personaje de la Tía Licha, mismo que había muerto la temporada pasada.

Aunque no puede revelar qué fue lo que pasó con ella, está agradecida por el apoyo del público pues por ellos está de vuelta luego de probar en otros personajes.

"Yo tenía que explorar horizontes creativos como fue 'Como tú no hay dos' y 'Rubí', entonces me siento privilegiada porque mis personajes que estuvieron muy pegados al aire durante la pandemia hicieron que el público viera mi rango actoral y tener ese privilegio lo agradezco mucho", comenta.

De miras a la transmisión del próximo capítulo este domingo a las 20:30 horas, María Fernanda compara qué tantas cosas tiene en común o no con Licha.

"Yo soy una persona deportista y saludable que siempre ha trabajado y todo lo que he hecho lo he hecho con mi esfuerzo y Licha no, es hipocondriaca siempre se está quejando", comenta.

"Es muy de nuestro tiempo con su look de la pandemia, es como todos nos vestimos: de camisón, pans, impuso la moda en la pandemia".