Fernando Beltrán considera que en Chivas están más unidos

Borrón y cuenta nueva. Así piensan en el Guadalajara, le dan vuelta a la página tras los acontecimientos que llevaron a separar del equipo a Uriel Antuna y Alexis Vega, porque aseguró Fernando Beltrán que necesitan de la calidad de sus compañeros para salir adelante, como grupo que son.

"Cometieron un error, ellos lo saben, no soy nadie para juzgarlos y los apoyo, estoy con ellos a muerte porque nos apoyan mucho dentro del campo, aportan y los necesitamos de la mejor manera. El grupo ya habló con ellos, ya habló Peláez, Vucetich habló con ellos y el profesor los necesita. Tenemos que apoyarlos porque somos una familia. Estamos más unidos que nunca", afirmó el mediocampista.

El contención mencionó que no les pegó tanto al interior este tema, que no hay diferencias, se habló y el vestidor está integrado luchando para un mismo fin, que es calificar, así que con humildad todos aportan para seguir adelante en busca de ser protagonistas. "No nos pegó como quizá en otro grupo hubiera pegado, hubieran estado incómodos, al final el grupo tomó la determinación de apoyarlos, creemos mucho en ellos, tenemos mucha confianza en ellos". Beltrán es un joven que se cuida mucho en todos los aspectos, trata de ser respetuoso en todos los aspectos porque quiere llegar alto, pero siempre con una carrera limpia, lejos de los escándalos que a veces por no elegir bien amistades o momentos, pueden llegar. "Como siempre me han educado, trato de llevar mi carrera limpia, trato de ser un futbolista que no tenga ese tipo de cosas. Sé que en algún momento puedo cometer el error, pero trataré de que no pase".

Ante el Pachuca la única alternativa para demostrar todo el potencial que tiene, es ganar. Solamente así podrán sustentar todas las declaraciones que han realizado durante la semana, señaló Fernando Beltrán, quien desea ya se hable más de Chivas por el buen desempeño futbolístico que por temas extra cancha. Y es que el Guadalajara ha estado descendiendo en un tobogán de la mediocridad desde hace cinco torneos y la directiva, así como afición, merecen estar en otro momento, celebrando triunfos y no lamentando derrotas, por eso ante el Pachuca ganar es lo único que los puede tener tranquilos.

"Nene" Beltrán advirtió que Chivas mostrará su potencial: "Es el momento de que Chivas demuestre, el plantel está completo, está fuerte, está concentrado, sabemos a dónde queremos ir. Lo extra cancha no nos pega, ya le dimos la vuelta, estamos más metidos que nunca con plantel completo y todos trabajando. No hay pretexto de nada, estamos todos los jugadores que conformamos el equipo y ahora sí, toca sacar el mejor nivel de cada uno. Es lo nos decimos día a día, ser mejores diario y exigirnos, poner la mejor versión de cada uno, al servicio del equipo".

Chivas no ha estado a la altura, la afición, directiva, cuerpo técnico merecen estar en otra posición y jamás se debió haber ido Luis Fernando Tena, pero debido a los malos resultados se cortó por lo más sano, aunque hubo imponderables que afectaron para poder dar lo que se esperaba del equipo, afirmó. "Obviamente no era el inicio que deseábamos, el equipo siempre quiso iniciar ganando, sacar los puntos de los primeros partidos que son muy importantes, pero también el equipo no pudo estar completo. Se dieron bajas por Covid, eso afectó un poco al equipo, lo bueno es que hemos sumado en partidos muy importantes, visitas complicadas y hemos estado de buena manera. Venimos de menos a más, ante Toluca hicimos todo para ganar".