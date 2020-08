Antonio Banderas reaparece en Festival de Málaga tras vencer al COVID-19

Antonio Banderas, que hace solo unos días comunicó vía Twitter que había superado el coronavirus tras 21 días de enfermedad, reapareció hoy en el Festival de Málaga para darle una sorpresa a su amigo Oscar Martínez, a quien guardará la Biznaga que recogerá virtualmente esta noche para dársela en Madrid.

Bronceado, luciendo un aspecto inmejorable, Banderas se conectó telemáticamente desde su teatro de el Soho con la rueda de prensa que ofrecía el actor argentino, que esta noche recibirá virtualmente su tercera Biznaga, esta vez, la que corresponde a una vida dedicada a la actuación y como "imprescindible" del cine español, el Premio Ciudad del Paraíso.

Un honor entregar esta merecida Biznaga 'Ciudad del Paraiso' del @festivalmalaga a Oscar Martínez, compañero y grandísimo y admirado actor. Espero dártelo pronto personalmente. #23FestivalMálaga https://t.co/PSBAHSeFRc — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 27, 2020

"Quiero mandar a Oscar un saludo cariñoso porque vivimos una situación de 'coitus interruptus cinematográfico'", bromeó el malagueño, al recordar que la última vez que se vieron compartían los prolegómenos del rodaje de la película "Competencia oficial" en Madrid, donde coinciden también con Penélope Cruz.

"Estábamos viviendo una situación extraordinaria, con dos grandes directores, Gastón Duprat y Mariano Cohn, y se dio la circunstancia de esta pandemia mundial de la que todos hemos sido víctimas, yo de forma directa", dijo Banderas, que se comprometió a entregarle la Biznaga en mano cuando retomen ese rodaje en Madrid.

"Creo que tenemos entre manos una película muy interesante; son reflexiones sobre el mundo de la actuación y el mundo del cine y creo que es muy apropiada para el momento que estamos viviendo", dijo.

Y por Oscar (añadió) "más allá de la amistad que tenemos, siento una profunda admiración y desde Málaga, mi ciudad, que ha hecho una apuesta muy seria por el cine desde hace ya un montón de años, primero por el cine español y luego añadiendo la preposición 'en' que le da una dimensión extraordinaria para que el cine se vea y dinamice el talento extraordinario de toda Latinoamérica".

Tras mostrarle la Biznaga que le guardará en su casa hasta que se vuelvan a ver, esperan ambos que "en no mucho tiempo", le envió "un fuerte abrazo" al amigo.

"Qué lindo verte tan bien, tan sano, qué bien que no te ha hecho mella", señaló Martínez a cuenta de la covid, provocando las risas felices de los dos.

"Cumpliste con lo que me dijiste en el rodaje, (este gesto) me conmueve profundamente porque si ya te tenían una gran admiración antes de conocerte y trabajar contigo, luego de conocerte la amplío a tu persona, porque eres un tío cojonudo, como dicen allí ustedes".

El actor argentino, que esta noche suma su tercera Biznaga, señaló además que se enorgullece "de haber creado un vínculo" con Banderas que espera "que se profundice".

"Me gusta cómo piensas, me gusta escucharte hablar, me gusta reírme contigo, me gusta escucharte cantar, que lo haces tan bien, y te envidio la energía desbordante que tienes, la cantidad de ideas que se te ocurren por minuto. Eres un tipo que no por nada está donde está, te lo recontramereces y que hagas esto por mí, me emociona", dijo.