Netflix anuncia serie de acción real de Resident Evil

Netflix reveló este jueves que creará una serie basada en la famosa saga de Resident Evil en live-action.

“Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo. Resident Evil, una nueva serie basada en la legendaria franquicia de terror y supervivencia, pronto en Netflix. ¡Sí, Resident Evil!”, comunicó el servicio de “streaming” a través de sus redes sociales junto a una imagen en la que se puede ver el guión de su próxima producción.

De acuerdo con la plataforma, la primera temporada tendrá ocho episodios de una hora cada uno.

El libreto está a cargo del escritor estadounidense Andrew Dabb, showrunner de Supernatural para The CW y será la directora canadiense Bronwen Hughes, quien ha trabajado en The Walking Dead y The Journey is the Destination, la encargada de dirigir los primeros dos episodios de la serie de Resident Evil.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles respecto a su fecha de estreno.