Consuelo de entrenador a jugadora del PSG femenil causa polémica

Cuando el partido estaba 1-0 favor el Olympique de Lyon, el timonel sacó de la cancha a la futbolista. El timonel la abrazó y subió sus manos a la altura del pecho Baltimore.

El video capturado por las cámaras de televisión se hizo viral en redes sociales, derivando en diversas protestas en redes sociales.

Yeah this is not how a coach touches a player. pic.twitter.com/0vvtJimjnc