Las historias a lápiz de Napoleón

A sus 72 años, José María Napoleón no sólo se ha dedicado a la música, también ha probado suerte como torero, y en una época en la que su carrera artística pasaba una mala racha, puso su propia tienda.

Sin embargo, si hay algo a lo que no se dedicaría, sería a la política. No por falta de oportunidades, pues en tres ocasiones un partido político lo invitó a ser diputado, aprovechando su fama, sino porque no está preparado para un puesto como tal y cobrar un sueldo que, asegura, no le corresponde.

"Cuando me invitaron yo estaba pasando por una etapa difícil en mi carrera, fue precisamente en el preámbulo cuando dejé de ser cantante y empecé como torero y yo no ganaba ni por asomo lo mismo", relata. El compositor recuerda que cuando Enrique Peña Nieto estaba en campaña para ser presidente coincidieron en una celebración en Aguascalientes. Después de entregarle una carta el cantante le dijo que para él PRI significaba "presidente responsable incorruptible", preguntándole cómo sería él. Días después, el político le contestó que lo juzgaran por lo que vieran en su sexenio, cosa que desilusionó al cantante, con 51 años de carrera.

"Me da tristeza todo lo que pasó con él a lo largo de su sexenio y me da tristeza ver cómo actualmente vemos en la presidencia a un hombre que tendrá sus preocupaciones, pero evidentemente cuando veo su mano señalando e imponiendo cosas me da miedo la dictadura y muchas cosas que pueden ser caóticas para nuestro país".

"Se repiten en frases todos los gobernantes, toman la sartén por el mango y nunca lo sueltan porque piensan que en la opinión de ellos está la razón y en nuestro país hay muchas razones que merecen ser escuchadas".

El músico ofrecerá un concierto por internet este sábado a las 20:30 horas, para seguir en contacto con su público, aunque confiesa que le ha costado mucho adaptarse a las nuevas tecnologías, no porque no tenga la capacidad de entenderlas sino porque no son de su interés.

"No quiero estar tan al pendiente, no es ser arcaico, pero prefiero mantenerme al margen de muchas cosas porque se manejan tantas en las redes que me da tristeza ver cómo la gente se maltrata, cómo hay tanta injusticia en el mundo, tanto poder desorientado. Prefiero seguir escribiendo con mi lápiz o bolígrafo, pero me valgo para grabar de los métodos actuales como con el teléfono. Es maravillosa la tecnología bien encausada".

Junto a los ensayos para el concierto, el músico está por terminar un libro con vivencias que quiere acompañar con un disco con temas inéditos.