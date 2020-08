Gigi Hadid comparte fotos de su embarazo

La supermodelo Gigi Hadid sorprendió ayer al posar para una sesión fotográfica en la que deja ver como nunca antes, su crecida "pancita" de embarazo.

En las imágenes, que fueron tomadas a finales de julio, todas en blanco y negro, Hadid aparece con unos hermosos vestidos blancos y el cabello suelto.

Y es que luego de que se diera a conocer que ella y el cantante británico Zayn Malik, esperaban a su primer bebé, la pareja ha mantenido en privado todo lo que concierne a la espera de su primogénita.

Hace casi un mes, Hadid realizó una transmisión en vivo a través de Instagram donde mostró por primera vez un poco de su abultado vientre. No obstante, esta vez la modelo decidió abrirse más con sus seguidores en la red social al compartir múltiples imágenes en las que aparece sujetando su pancita, una de ellas acompañada por la frase "Creciendo un ángel".

La noticia del embarazo de la célebre pareja se dio a conocer a finales de abril y fue la madre de Gigi Hadid quien confirmó la noticia a las pocas horas durante una entrevista.

A pesar de que su bebé (que será una niña), es uno de los más esperados de la farándula, la musa de Tommy Hilfiger ha sido muy clara anteriormente en cuanto a porqué no había compartido sobre su espera.

"Muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo", dijo durante su pasado enlace en vivo en Instagram y añadió: "esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos".

Zayn, de 27 años, y Gigi comenzaron a salir en el 2015, poco después de que él abandonó la agrupación One Direction.

Sin embargo, terminaron la primera etapa de su relación en el 2018. Regresaron en diciembre de 2019.

Gigi es hija del promotor Mohamed Hadid y de la exmodelo y estrella de Real Housewives of Beverly Hills Yolanda Foster. Nació en 1995 en Los Ángeles, California. Su madre es de origen neerlandés y su padre es palestino estadounidense.

Hadid tiene dos hermanos menores, Bella y Anwar, ambos modelos.

Fue contratada por IMG Models en 2013. En noviembre de 2014, Hadid hizo su debut en el ranking de las 50 mejores modelos en Models.com. En 2016, fue nombrada Modelo Internacional del Año por el British Fashion Council.