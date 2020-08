Naomi Osaka se retira de 'semis' como protesta

La cuarta cabeza de serie, Naomi Osaka, llegó a las semifinales del Western & Southern Open ayer y se retiró unas horas después en un llamado a la justicia racial.

La última cabeza de serie top 10 en el grupo de mujeres se unió a atletas profesionales en baloncesto, beisbol y futbol para exigir un cambio después de que la policía disparara a Jacob Blake.

Osaka tuiteó que, como mujer negra, se siente obligada a retirarse del torneo para centrarse en la policía que dispara contra personas negras.

"No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo iniciar una conversación en un deporte mayoritariamente blanco, considero que es un paso en la dirección correcta", tuiteó la jugadora japonesa. "Ver el genocidio continuo de personas negras a manos de la policía me está haciendo sentir honestamente enferma del estómago.

"Estoy exhausta de que aparezca un nuevo hashtag cada pocos días y estoy extremadamente cansada de tener esta misma conversación una y otra vez. ¿Cuándo será suficiente?"

Sloane Stephens retuiteó el mensaje y agregó: "¡Dilo más fuerte! Orgullosa de ti "y en un tweet separado agregado, # Orgullosa de todos los equipos deportivos y atletas que tomaron una posición esta noche #BLM".