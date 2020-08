Invitan en Torreón a participar en plan de desarrollo

Los ciudadanos en Torreón pueden participar con ideas, opiniones y propuestas en el Plan Director de Desarrollo Urbano, a través de la encuesta que se lanzó por parte del Implan.

"Es muy importante porque, si desde ahora empiezan a participar, la ciudadanía puede apropiarse del proyecto y exigir a las autoridades que vengan que se retomen los proyectos del Plan Director y ejercerlos", dijo José Antonio Ramírez Reyes, director de Planeación Urbana en el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan).

Explicó que el Plan Director de Desarrollo Urbano es un instrumento normativo que el Municipio debe elaborar por ley y tiene como objetivo ordenar los asentamientos humanos, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, tanto en el presente como en el futuro (se planea a 5, 10 y 15 años), mediante la incidencia en usos de suelo para definir tipos de actividades, además de que capta el ordenamiento ecológico que se requiere preservar y mejorar, está relacionado con la movilidad, la generación de redes incluyentes.

El documento también aborda el principio de resiliencia, al preparar a la ciudad ante las contingencias naturales, y en la inclusión, para que toda la población tenga acceso a bienes y servicios en la ciudad.

"Venimos de un modelo de urbanización del siglo XX, no solo Torreón sino las principales ciudades del país, donde le hemos apostado a los espacios cerrados, calles que solo son para el vehículo particular, y hemos dejado a un lado la realidad de las personas que no tienen acceso a esto, y que de todas formas tienen que vivir la ciudad, pero con dificultades", dijo.