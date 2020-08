Busca consolidarse en lo internacional

- El púgil mexicano Dennis "El Martillo" Contreras (21-10-1, 19 KO's) considera que una victoria mañana frente al colombiano Belmar Preciado, puede ser la llave que abra la puerta para enfrentar a grandes peleadores en los Estados Unidos.

Ambos disputan el Campeonato Fedecentro de peso Pluma de la WBA en la pelea estelar de la cartelera que presenta All Star Boxing y Boxeo Telemundo desde Kissimmee, Florida.

"Yo estoy listo para pelear con cualquiera, siento que estoy en la mejor etapa de mi carrera, en cuestión mental, física, con experiencia para poder hacer una buena pelea, y pelear con cualquier campeón, ya sea Gary Russell, varias veces le he pedido la oportunidad al 'Vaquero' Navarrete y me dice que nomás no, saben que doy buenas peleas y aquí estoy", aseguró el azteca.

Acerca de Belmar Preciado (20-2-1, 13 KO's) declaró: "es un rival demasiado fuerte, ha peleado con peleadores de Guadalajara, con algunos duros y va a ser una buena pelea para la gente que la vea por televisión".

Debido a esto "no hay como un plan de trabajo, porque a la mera hora de la pelea todo cambia, no sabe uno que pueda pasar".

Contreras tendrá como un punto a su favor el hecho de haber peleado ya en los Estados Unidos y haber salido con la mano en alto, "hicimos una buena pelea, le ganamos a un invicto".

Como todo boxeador su sueño es enfrentar a los mejores por un título mundial, "no me dan la oportunidad de enfrentar a peleadores elite, como Gary Russell que es campeón mundial Pluma WBC, siento que no ha peleado mucho porque hay muchos peleadores que no quieren pelear con él".