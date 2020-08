Tenemos que salir de la zona baja: Matheus Dória

El ganar el próximo domingo para Santos Laguna es una obligación. Sin importar la actuación en la cancha ante los Gallos Blancos, los tres puntos deben quedarse en casa.

"Jugando bien o jugando mal, tenemos que buscar los tres puntos para salir de esa zona, que creo que es complicado en un lugar donde no se está gusto y que es molesto", dejó en claro el defensor brasileño de los Guerreros, Matheus Dória.

Agregó que el sentimiento de inconformidad por la falta de resultados es latente con todos sus compañeros, pero a la vez es bueno y sirve, porque genera fuerza en el plantel y se unen en los momentos complicados.

"Sabemos que nosotros somos los que jugamos, pero también tenemos que juntarnos para salir de esa situación" advirtió en conferencia virtual celebrada ayer.

Dória es consciente que el jugar sin público en los estadios es una circunstancia que deben lidiar, al igual que lo hacen todos los equipos a nivel mundial, ya que deben adaptarse a una nueva realidad por mas que no les guste.

"Nadie está contento con esto, pero tenemos que estar lo más adaptados posible, ya nos costó puntos y debemos sacar puntos sí o sí".

Al no estar acostumbrados a estar en la parte de abajo de la tabla, sabe que deben ser autocríticos y mejorar para salir de la situación negativa en la que se encuentran.

"Nos sentamos, hablamos y coincidimos, no es excusa, pero casi nunca tuvimos todo el plantel listo para jugar, siempre tuvimos los problemas de los contaminados, muchas veces se jugó con jugadores que tuvieron uno ó dos entrenamientos, después que venían de 15 días en casa por estar contaminados por el coronavirus" reveló el sudamericano.

Pero en la actual semana, ya con todos sanos, lograron hacer buenos entrenamientos con Guillermo Almada, con una continuidad y secuencia de entrenamientos fuertes con todo el plantel completo.

6 PARTIDOS ha jugado Matheus Dória en el torneo, ha disputado todos los minutos.

"Muchas de las veces, entrenamos con la Sub-20 porque no había jugadores, pero esta semana no creo que nos falte alguien más, tenemos todo el plantel y pudimos entrenar bien, hacer lo que estamos acostumbrados".

Mencionó que a veces, las cosas no funcionan y no salen como a ellos les gusta, saben que tienen qué mejorar "es un momento difícil el que estamos viviendo, somos un equipo que sale atacar a presionar y si no lo logramos hacer bien, debemos ser inteligentes, recuperar fuerzas y que estén pegaditas las líneas, tanto en la línea defensiva como ofensiva".

El brasileño externó que durante los últimos días, tuvieron tiempo que les ayudó para prepararse mejor para el choque ante Querétaro.

"La exigencia va a ser mejor, la pelea por puestos va a ser más grande y eso ayuda muchísimo, nosotros sabemos la importancia que estamos con cinco puntos y necesitamos pegarnos a los equipos que están adelante en la tabla. La entrega no puede faltar nunca, vamos por los tres puntos, eso tenemos que estar mentalizado desde ya".

Dória agregó que los albiverdes, deben estar pensando en jugar bien y ganar, no tienen otra mentalidad que no sea partir hacia arriba y cuando empiece el partido, buscar el resultado desde el minuto uno.

De los Gallos Blancos argumentó: "Sabemos que son buenos jugadores, delanteros fuertes que aguantan el balón y salen rápido en contragolpe, tenemos que estar listos e intentar ganar el máximo de balones posibles y buscar el segundo balón qué es lo que ellos quieren, tenemos que estar con las líneas juntas, ser fuertes y sólidos".

Considera que la garra y el corazón nunca puede faltar en el jugador de Santos Laguna, ya que al pertenecer a la institución, deben comportarse y ser Guerreros en todo momento.

"Obviamente lo tenemos que mezclar con la razón, que no podemos salir atacando como idiotas y luego dejar espacios atrás, en las espaldas, ser inteligentes y no podemos dejar escapar más puntos y Dios quiera, vamos a salir de este tobogán con un triunfo".

El interés que tuvo la Federación Ecuatoriana de Futbol por hacerse de los servicios del técnico uruguayo Guillermo Almada, en nada distrajo a los Guerreros en su accionar en la Liga MX, en donde ya acumulan cuatro partidos sin ganar.

El zaguero confesó que nunca se tocó la situación ni entre el cuerpo técnico y los jugadores.

"Sabíamos que está (Almada) junto con nosotros hasta el final, es un tema del que no hablamos en ningún momento, no lo tocamos porque no sabíamos si era oficial o eran rumores" expresó.

El amazónico también indicó que fue a través de las redes sociales como se enteraron del interés desde Ecuador por su estratega, pero no sabían hasta qué punto era verdad la oferta.

"No nos afectó nada, por lo mismo de no saber si era válido, así que seguimos trabajando igual" manifestó Dória.