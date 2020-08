No todos los niños regresaron a clases para continuar con su educación. Las autoridades y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instruyeron a los docentes a buscar a los alumnos para reducir la deserción, pero no ha sido posible localizar a todos.

Esta casa editora acompañó a la maestra Lupita durante la entrega de los cuadernillos de Aprende en casa, los cuales se entregan a quienes no tienen internet ni televisión; sin embargo, no fue posible dar con 5 de los 25 alumnos de la lista de tercer grado de una escuela ubicada al oriente de la ciudad de Durango.

Preocupada por no poder comunicarse con los padres de los alumnos faltantes, la docente acudió a las direcciones que están en el archivo escolar para ver cómo están los alumnos y motivarlos a continuar sus clases. "Es importante que sigan porque por ejemplo Julia (una de las estudiantes) ya debería estar en cuarto año, pero pasó a tercero y todavía no sabe leer, no se puede seguir atrasando", mencionó.

El supervisor de zona le está pidiendo a la maestra las evidencias de todos sus alumnos para constatar que iniciaron ciclo escolar, por lo que no le quedó más remedio que buscar personalmente a los estudiantes cuyos padres no se han reportado.

Así, recorrió en su vehículo varias colonias donde falta el pavimento y la señalización. Preguntando a varios vecinos, logró dar con una de los direcciones. La búsqueda fue complicada porque las casas (muchas de ellas de materiales frágiles) carecen de un número oficial y solo están identificadas por manzana y lote.

La maestra tocó la puerta de la vivienda indicada y no obtuvo respuesta... siguió preguntando y las vecinas no le supieron dar razón de la familia, por lo que siguió la búsqueda de otro de sus alumnos.

Cerca de la parada del camión, la maestra llegó al fraccionamiento Barcelona y por segunda ocasión tocó la puerta de la vivienda indicada en el expediente del menor y nadie respondió. Una vecina le informó que desde hace meses ya nadie vive ahí.

La maestra Lupita platicó que hay veces que eso pasa: las familias viven de renta y cuando les piden la casa se cambian a otro lado pero no actualizan en la escuela su nueva dirección; lo mismo pasa con los números telefónicos, dejan registrado alguno pero luego ya no contestan y es imposible ponerse en contacto con ellos.

Sin embargo, la docente no se da por vencida y asegura que los próximos días seguirá buscando a sus alumnos para saber, al menos, que están bien.

A través de un comunicado, el SNTE informó que por las complicaciones de la pandemia, los docentes buscarían a sus alumnos al inicio del ciclo escolar. "Los docentes aplicarán diversas herramientas pedagógicas y de comunicación para mantener en clase a sus alumnos y buscarán establecer contacto con quienes abandonen el ciclo escolar".

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, pidió a los maestros "eue los busquen y si se han retirado, si han desertado, por decirlo así, por diversas razones, estudiar, explorar, analizar por qué se fue el alumno, si es que el padre desapareció de la familia por lo de la pandemia o si es que perdió el empleo y tienen que trabajar todos los que puedan hacerlo; en fin, hay mil razones en este contexto", explicó.

En el estado de Durango, al cierre del pasado ciclo escolar 2019-2020, se informó que hubo seguimiento al 95 por ciento de los alumnos a través de la comunicación de sus maestros vía WhatsApp, además de que se pudo continuar el proceso educativo por la radio, televisión, internet, los cuadernillos de trabajo y otras estrategias. La media nacional fue de 85 por ciento.

El 5 por ciento de los alumnos a los que no se les dio cobertura del servicio educativo fue principalmente por falta de energía eléctrica, televisión, internet o porque no fueron localizados en los domicilios registrados, de acuerdo al reporte oficial. Dicho porcentaje equivale a más de 20 mil alumnos.

En la actualidad, de acuerdo a lo que se informó por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), aún no se tiene una cifra de deserción correspondiente al presente ciclo escolar 2020-2021 ya que están en proceso de recepción de los reportes, además de que todavía se están revisando cambios de adscripción de los maestros que se quedarán frente a los grupos.

Deserción escolar

