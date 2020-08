Piden frenar extracción de agua de CFE

Vecinos de Villa Juárez, del municipio de Lerdo, también se plantaron a las afueras de la Expo Feria Gómez Palacio para solicitar su apoyo para frenar la extracción de agua que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como dar a conocer su rechazo al proyecto de Agua Futura.

"Basta a la sobreexplotación de los mantos acuíferos por la termoeléctrica de Villa Juárez", "Agua Futura solo beneficiará a los empresario" fueron algunas consignas de las pancartas de los habitantes de aquella comunidad de Lerdo, quienes aseguran que se han visto afectados en su abastecimiento de agua potable.

Acompañados por el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Valenzuela, los vecinos se plantaron a las afueras de la Expo Feria, con la esperanza de solicitar el apoyo del mandatario federal.

De acuerdo con Valenzuela, la termoeléctrica de la CFE cuenta con 9 pozos de agua que extraen anualmente cerca de 4.5 millones de metros cúbicos, "es muchísima agua", recalcó el dirigente.

Cabe recordar que el Cabildo de Lerdo por unanimidad aprobó enviar un exhorto al Congreso del Estado solicitando su ayuda para frenar la extracción de agua en dicha planta.

"Ya tenemos por parte del Congreso del Estado un exhorto al titular de CFE, el municipio ha participado a través del Cabildo de todas las fracciones, es un reclamo legítimo porque al final de cuentas la termoeléctrica sí le está ocasionado un daño muy grave a La Laguna", explicó Valenzuela. En cuanto al proyecto de Agua Futura, dijo que no beneficiará al ciudadano sino a los empresarios lecheros de la región. "Es un proyecto que va a matar el campo lagunero, porque si bien el agua de las presas no siempre habrá, no sé de dónde saca que cada año recibe miles de millones de litros de agua, hemos padecimos hasta 5 años de sequía, entonces ese proyecto está mal diseñado".