Matheus Dória afirma que no afectó en Santos Laguna el tema Almada

El interés que tuvo la Federación Ecuatoriana de Futbol (EFE) por hacerse de los servicios del técnico uruguayo Guillermo Almada, en nada distrajo a los Guerreros en su accionar en la Liga MX, en donde ya acumulan cuatro partidos sin ganar.

Así lo dejó en claro la tarde del miércoles el zaguero brasileño del conjunto albiverde, Matheus Dória, quien confesó que nunca se tocó la situación ni entre el cuerpo técnico y los jugadores.

“Sabíamos que está (Almada) junto con nosotros hasta el final, es un tema del que no hablamos en ningún momento, no lo tocamos porque no sabíamos si era oficial o eran rumores” expresó el defensor de Santos Laguna.

El amazónico también indicó que fue a través de las redes sociales, como se enteraron del interés desde Ecuador por su estratega, pero no sabían hasta qué punto era verdad la oferta.

“No nos afectó nada, por lo mismo de no saber si era válido, así que seguimos trabajando igual” manifestó Dória, añadiendo que el próximo domingo ante el Querétaro, están obligados a obtener los tres puntos, aunque jueguen mal en la cancha del Corona.