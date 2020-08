El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo tener confianza en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla a cabalidad con el el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna, cuyo propósito es llevar agua suficiente en cantidad y calidad para la región.

"Vamos a trabajar los alcaldes de la región lagunera y al igual que lo comentó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en Durango habrá de encontrar toda la disposición para que hagamos cada quien la parte que nos corresponde y desde luego que en esa suma de esfuerzos estoy seguro que pronto vamos a ver cristalizado este anhelo que es histórico y que en muchas ocasiones se han ofrecido soluciones al problema del agua en La Laguna pero no habíamos encontrado una respuesta contundente como la que usted hoy nos está dando", dijo Aispuro mientras se dirigía al presidente de México durante la presentación del proyecto.

Mencionó que tiene confianza en el cumplimiento de compromisos por parte del presidente de la República en este proyecto.

"Estoy seguro que este compromiso que hizo con La Laguna de Durango y la Laguna de Coahuila se va hacer realidad como estoy seguro que también este problema que enfrentamos aquí lo enfrentamos en la capital del estado donde también ya hay problema de arsénico, por eso mi insistencia en la presa porque es una obra que no sólo ayudará el problema de cantidad y calidad de agua sino que también nos va ayudar a que podamos tener un mejor control de las avenidas y garantizar que no haya riesgos de inundaciones que tiene la ciudad de Durango" dijo Aispuro.

Mencionó que en este proyecto de Durango y de La Laguna los gobiernos se encuentran listos para hacer la parte que les corresponde.

"Esta agua viene de dos presas pero básicamente de la presa Lázaro Cárdenas que es una de las más grandes, la más grande que tenemos en el estado después de hacer la presa Francisco Zarco, que es derivadora y que gracias a esa cantidad de agua que se acumula en esa región, producto del agua que cae y producto de lo que llueve en la Sierra de Durango nos queda claro que tenemos que hacer un esfuerzo adicional por cuidar mejor la Región de la Sierra de donde se genera el agua", dijo el gobernador.

Mencionó que Durango está listo para sumar esfuerzos con el gobierno federal para que este proyecto pueda realmente tener la respuesta. También reconoció la gran labor de los empresarios en donar los millones de metros cúbicos con los que habrán de arrancar.

"Reconozco a los empresarios, tanto los pequeños propietarios como el sector social el interés y la voluntad que han mostrado, sé que no es un tema fácil, hay que decirlo, en el tema del agua habrá intereses que no sean tan fáciles de poder romper pero se podrá a través del diálogo y de la presentación de proyectos como éste donde realmente se pueda clarificar cómo vamos a garantizar tener no sólo más agua sino también el agua con la calidad que se requiere", acotó Aispuro.