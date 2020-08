Cardi B publica fotografía de Melania Trump desnuda en Twitter

Luego de que la miembro del partido repúblicano en Estados Unidos, DeAnna Lorraine, publicara un tuit criticando a la rapera Cardi B, la intérprete no tardó en contestar.

"América necesita más mujeres como Melania Trump y menos como Cardi B", escribió.

America needs far more women like Melania Trump and far less like Cardi B. — DeAnna Lorraine (@DeAnna4Congress) August 26, 2020

A los pocos minutos la intérprete retuiteó el mensaje con una fotografía de Melania Trump totalmente desnuda asegurando que le da 'vibras de WAP' su nuevo tema donde baila sensualmente 'twerk'.

This pic giving me “ yea you fuckin wit some wet ass pussy “ vibes ...just sayin https://t.co/ahgIf96S6a pic.twitter.com/3DFhh7AY2h — iamcardib (@iamcardib) August 26, 2020

"Esta fotografía me está dando vibras 'yea you fuckin wit some wet ass pussy', solo digo", escribió.

Más de 200 mil usuarios de todo el mundo han dado like y replicado la imagen de la primera dama de los Estados Unidos.